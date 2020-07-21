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Retomada com cuidados

Fotojornalismo: Parque Pedra da Cebola é reaberto após 4 meses

Os outros parques da capital também foram reabertos para visitação; os registros de prática esportiva e manutenção do Parque Pedra da Cebola nesta terça (21) são do fotógrafo Vitor Jubini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 17:08

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:08

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Pedra da Cebola - Fotografias para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Pedra da Cebola - Fotografias para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Quatro meses após o fechamento, como medida de combate à Covid-19, a Prefeitura de Vitória decidiu reabrir os 18 parques da cidade a partir de segunda-feira (20). A decisão foi anunciada pelo prefeito Luciano Rezende horas após o governador Renato Casagrande divulgar o 14º Mapa de Risco, que classificou a capital com grau de risco moderado para a transmissão da doença, permitindo então, a reabertura dos espaços. Os parques irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 às 16 horas e com regras para amenizar o contágio do novo coronavírus, como o uso de máscaras de proteção e o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro de distância.
O fotógrafo Vitor Jubini registrou  o retorno da prática esportiva e a manutenção do Parque Pedra da Cebola nesta terça-feira (21).

Reabertura do Parque Pedra da Cebola em Vitória

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