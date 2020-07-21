Fotojornalismo: Parque Pedra da Cebola é reaberto após 4 meses

Quatro meses após o fechamento, como medida de combate à Covid-19, a Prefeitura de Vitória decidiu reabrir os 18 parques da cidade a partir de segunda-feira (20). A decisão foi anunciada pelo prefeito Luciano Rezende horas após o governador Renato Casagrande divulgar o 14º Mapa de Risco, que classificou a capital com grau de risco moderado para a transmissão da doença, permitindo então, a reabertura dos espaços. Os parques irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 às 16 horas e com regras para amenizar o contágio do novo coronavírus, como o uso de máscaras de proteção e o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro de distância.
O fotógrafo Vitor Jubini registrou o retorno da prática esportiva e a manutenção do Parque Pedra da Cebola nesta terça-feira (21).