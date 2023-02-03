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Cerco Inteligente: imagens de Vitória e Vila Velha serão integradas

Medida permitirá maior eficiência no combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública entre as duas cidades da Grande Vitória
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 fev 2023 às 15:11

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 15:11

Cerco Inteligente
Vitória e Vila Velha passarão a compartilhar acessos ao Cerco Inteligente de Segurança Crédito: Carlos Antolini
Os acessos às imagens do Cerco Inteligente de Segurança e à Muralha Eletrônica de Vitória Vila Velha passarão a ser compartilhados por ambos os municípios após a assinatura, nesta semana, de um convênio entre as Guardas Municipais das duas cidades. A integração vai permitir que os esforços entre os municípios sejam ampliados de maneira mais eficaz no combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. 
Com equipamentos de alta tecnologia que geram informações em tempo real, o Cerco Inteligente permitiu a redução de furtos e roubos de veículos. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em 2021, 779 veículos foram furtados ou roubados na Capital. Em 2022, esse número caiu para 713 - uma redução de mais de 9%. 
Atualmente, o Cerco conta com 90 câmeras e 25 barreiras. Ainda segundo a Guarda, neste primeiro semestre do ano, há a previsão de ampliação para 108 câmeras e 31 barreiras. 
Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória, destacou, durante a assinatura do convênio, a importância da integração para ambos os municípios.
"O convênio traz uma capacidade operacional grande para a Prefeitura de Vitória porque amplia o número de locais de captura e dá uma amplitude na visão da Gerência de Inteligência para futuras operações ou, até mesmo, antecipações de qualquer crime que aconteça entre os municípios. É uma capacidade operacional muito forte."

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