Cerco Inteligente: imagens de Vitória e Vila Velha serão integradas

Vitória e Vila Velha passarão a compartilhar acessos ao Cerco Inteligente de Segurança Crédito: Carlos Antolini

Os acessos às imagens do Cerco Inteligente de Segurança e à Muralha Eletrônica de Vitória Vila Velha passarão a ser compartilhados por ambos os municípios após a assinatura, nesta semana, de um convênio entre as Guardas Municipais das duas cidades. A integração vai permitir que os esforços entre os municípios sejam ampliados de maneira mais eficaz no combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública.

Com equipamentos de alta tecnologia que geram informações em tempo real, o Cerco Inteligente permitiu a redução de furtos e roubos de veículos. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, em 2021, 779 veículos foram furtados ou roubados na Capital. Em 2022, esse número caiu para 713 - uma redução de mais de 9%.

Atualmente, o Cerco conta com 90 câmeras e 25 barreiras. Ainda segundo a Guarda, neste primeiro semestre do ano, há a previsão de ampliação para 108 câmeras e 31 barreiras.

Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana de Vitória, destacou, durante a assinatura do convênio, a importância da integração para ambos os municípios.