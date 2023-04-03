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Leonel Ximenes

ES tem 246 obras paradas que já custaram R$ 490 milhões

Saibam quais são os municípios lideram o ranking de paralisações, segundo o Painel de Controle do Tribunal de Contas do ES

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

03 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cais das Artes
Descaso e ação do tempo vão destruindo o Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo tem 246 obras de responsabilidade do governo do Estado e dos municípios que estão paradas. As informações são do Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Esses empreendimentos já custaram R$ 490.277.941,33 aos cofres públicos.
A maior fatia de custos fica com o governo estadual, que tem 57 execuções paradas. Ao todo, já foram investidos R$ 300 milhões para diferentes tipos de empreendimentos, como estradas, prédios públicos e rede de distribuição elétrica, dentre outros.
Uma das obras paradas sob responsabilidade do governo do Estado é o Cais das Artes, em Vitória, que tem imbróglios judiciais que têm barrado as execuções.
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Com relação aos municípios, lideram o ranking de obras paradas Cachoeiro de Itapemirim (15), Colatina (13), Anchieta e Vitória (10, cada) e Domingos Martins (9).
A situação está sendo verificada. Conselheiros e secretários de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) receberam, na tarde de segunda-feira (27), os deputados estaduais que compõem a frente parlamentar que vai fiscalizar obras paralisadas no Estado.
O presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun, que estava em São Paulo e participou do encontro de maneira virtual, ressaltou que o objetivo da reunião é unir esforços para “desatar os nós”, impedindo que novas obras sejam paralisadas, e definir qual a estratégia para retomada.
Estiveram presentes na reunião os conselheiros Luiz Carlos Ciciliotti e Sérgio Aboudib, o secretário-Geral de Controle Externo, Donato Moutinho, e a secretária de Controle Externo de Fiscalizações, Flávia Holz. A Assembleia Legislativa foi representada pelo presidente da frente parlamentar, Theodorico Ferraço (Progressistas), e pelos deputados Delegado Danilo Bahiense (PL), Coronel Weliton (PTB), Lucas Polese (PL), Callegari (PL) e Alcântaro Filho (Republicanos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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