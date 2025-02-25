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Verão: 5 alimentos que ajudam a proteger a pele do sol

Alguns alimentos possuem antioxidantes e vitaminas que ajudam a neutralizar os radicais livres formados pela exposição solar

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2025 às 09:01
Frutas vermelhas
Frutas vermelhas são ricas em vitamina C, que estimula a produção de colágeno e combate os radicais livres Crédito: Shutterstock/DenisMArt
O verão é sinônimo de sol, praia e atividades ao ar livre, mas também traz a necessidade de cuidados extras com a pele. Além do uso regular de protetor solar, é possível contar com a ajuda de alimentos ricos em nutrientes que fortalecem a proteção natural da pele.
A nutricionista Priscila Gontijo, da Puravida, explica que certos alimentos possuem antioxidantes e vitaminas que ajudam a neutralizar os radicais livres formados pela exposição solar. “A alimentação é uma aliada poderosa para proteger a pele de dentro para fora, tornando-a mais resistente aos efeitos nocivos do sol”, diz.

1

Cenoura e outros vegetais alaranjados

Ricos em betacaroteno, um antioxidante que o corpo converte em vitamina A, esses alimentos ajudam a melhorar a elasticidade da pele e proteger contra os danos causados pelos raios UV. Consuma cenoura, abóbora e batata-doce em saladas ou sucos refrescantes.

2

Frutas vermelhas e cítricas

Morango, framboesa, laranja e acerola são ricas em vitamina C, que estimula a produção de colágeno e combate os radicais livres.

3

Peixes ricos em ômega-3

Salmão, sardinha e atum são fontes de ácidos graxos ômega-3, que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a proteger a pele contra o ressecamento e os efeitos nocivos do sol. "Além de incluir peixes grelhados, ou assados no almoço para uma refeição leve e rica em nutrientes, recomendo também fazer suplementação de ômega-3 para melhor absorção dos nutrientes", explica.

4

Água de coco

Além de ser uma bebida hidratante natural, a água de coco é rica em eletrólitos que ajudam a manter a pele hidratada e com aspecto saudável.

5

Folhas verdes escuras

Espinafre, couve e brócolis são ricos em luteína e zeaxantina, antioxidantes que ajudam a proteger a pele e os olhos dos danos causados pelo sol. “Adotar um cardápio rico em antioxidantes, vitaminas e minerais é uma maneira eficaz de proteger a pele e mantê-la saudável e bonita”, conclui Priscila.
A nutricionista alerta também que a ingestão desses alimentos e suplementos não excluí a necessidade e importância do uso de protetor solar, mas aumenta a proteção natural da pele nos indivíduos.

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