Verão: 5 alimentos que ajudam a proteger a pele do sol

1

Cenoura e outros vegetais alaranjados

Ricos em betacaroteno, um antioxidante que o corpo converte em vitamina A, esses alimentos ajudam a melhorar a elasticidade da pele e proteger contra os danos causados pelos raios UV. Consuma cenoura, abóbora e batata-doce em saladas ou sucos refrescantes.



2

Frutas vermelhas e cítricas

Morango, framboesa, laranja e acerola são ricas em vitamina C, que estimula a produção de colágeno e combate os radicais livres.



3

Peixes ricos em ômega-3

Salmão, sardinha e atum são fontes de ácidos graxos ômega-3, que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a proteger a pele contra o ressecamento e os efeitos nocivos do sol. "Além de incluir peixes grelhados, ou assados no almoço para uma refeição leve e rica em nutrientes, recomendo também fazer suplementação de ômega-3 para melhor absorção dos nutrientes", explica.



4

Água de coco

Além de ser uma bebida hidratante natural, a água de coco é rica em eletrólitos que ajudam a manter a pele hidratada e com aspecto saudável.



5

Folhas verdes escuras