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3 mitos comuns sobre o colesterol alto

Veja como alguns alimentos podem aumentar ou diminuir essa substância no organismo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 fev 2025 às 19:00
Desmistificar os mitos sobre o colesterol alto é fundamental para manter a saúde do sistema cardiovascular (Imagem: Oasishifi | Shutterstock)
Desmistificar os mitos sobre o colesterol alto é fundamental para manter a saúde do sistema cardiovascular Crédito: Imagem: Oasishifi | Shutterstock
O colesterol, uma gordura presente no corpo humano, é cercado por muitos mitos. Enquanto alguns acreditam que qualquer nível da substância é prejudicial, outros minimizam seus efeitos sem considerar as diferenças entre os tipos e seus impactos na saúde. Por isso, desmistificar essas crenças é fundamental para a manutenção de um sistema cardiovascular saudável.
Abaixo, Márcia Xavier Santos, nutricionista e professora do Curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, esclarece os principais mitos sobre o tema e indica alimentos que ajudam a controlar o colesterol ruim. Confira!

1. Todos os tipos de gordura são ruins para o colesterol

Mito. Este é um equívoco comum. Nem todas as gorduras são prejudiciais. Gorduras insaturadas, como as encontradas em abacates, nozes e azeite de oliva, podem realmente ajudar a aumentar o colesterol HDL (bom) e diminuir o colesterol LDL (ruim). É importante escolher fontes saudáveis em vez de evitar todas as gorduras.

2. Carnes aumentam o colesterol

Mito. Enquanto algumas carnes vermelhas e processadas podem ser ricas em gorduras saturadas, outras fontes de proteína animal magra, como peixes e aves sem pele, podem ser incluídas em uma dieta saudável para o coração. É importante escolher cortes magros e métodos de cozimento saudáveis.
Pesquisas recentes mostram que o colesterol dietético tem um impacto menor nos
Pesquisas recentes mostram que o colesterol dietético tem um impacto menor nos Crédito:

3. Ovo aumenta o colesterol

Mito. Os ovos têm colesterol dietético, que pesquisas recentes mostraram ter um impacto menor nos níveis de colesterol no sangue. Para a maioria das pessoas, comer ovos com moderação não afeta significativamente o colesterol sanguíneo. O foco deve ser limitar alimentos ricos em gorduras saturadas e trans.

Alimentos para reduzir o colesterol alto

Márcia Xavier Santos explica que uma alimentação saudável é um dos caminhos mais eficientes para reduzir o colesterol ruim (LDL). Segundo a especialista, a partir de pequenas mudanças no dia a dia, as taxas tendem a diminuir. “Adotar um estilo de vida saudável tem se mostrado um grande aliado na redução do colesterol alto. Isso inclui a prática regular de exercícios físicos, a diminuição no consumo de gorduras saturadas e trans, além de evitar o tabagismo”, completa.
A seguir, ela lista os principais alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim:
  • Aveia e grãos integrais;
  • Frutas como maçãs, morangos, peras e cítricos;
  • Vegetais como brócolis e cenoura;
  • Leguminosas;
  • Nozes, amêndoas e sementes de chia;
  • Peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha;
  • Azeite de oliva extravirgem.
Por Nágila Pires

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