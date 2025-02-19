Conheça terapias naturais que aliviam a ansiedade e o estresse

O ritmo acelerado do dia a dia pode gerar tensão, sobrecarga emocional e desequilíbrio energético. Para amenizar esses impactos, as terapias holísticas são uma alternativa eficaz. Nesse sentido, diversas práticas integrativas auxiliam na redução do estresse e no fortalecimento do bem-estar. Conheça algumas das principais abordagens e entenda como elas podem transformar sua rotina.
O que é terapia holística e para que serve?
As terapias holísticas fazem parte das chamadas Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e têm como princípio tratar o indivíduo de forma integral, para além dos aspectos físicos apenas.
Ao contrário da medicina convencional, que muitas vezes foca somente nos sintomas, a abordagem holística "analisa a causa da doença e sintomas envolvendo todos os níveis: estrutural, bioquímico, psicológico e psicossocial", segundo Maria Flor Oliveira, Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral.
"Evitando soluções únicas, a medicina integrativa (...) leva em conta o temperamento, as tensões corporais, a respiração, as características individuais, o estilo de vida e até a dieta para diagnosticar o interagente."
Essas práticas são recomendadas para quem busca alívio do estresse, melhoria na qualidade do sono, fortalecimento do sistema imunológico e maior conexão consigo mesmo.
Quais são os sintomas da ansiedade?
A ansiedade é uma reação natural do organismo, mas pode se tornar um problema quando ocorre de forma excessiva e prejudica o bem-estar. Segundo esta matéria de A Gazeta, entre os sintomas mais comuns estão:
- Sensação constante de preocupação ou medo
- Tensão muscular e dores no corpo
- Dificuldade para dormir ou sono agitado
- Fadiga e dificuldade de concentração
- Batimentos cardíacos acelerados
- Alterações gastrointestinais, como dores no estômago
É importante ressaltar que apenas um profissional de saúde pode diagnosticar transtornos de ansiedade e indicar o tratamento adequado. Por outro lado, as terapias holísticas atuam como um complemento, de modo a trabalhar em prol do equilíbrio mental e emocional.
Como as terapias naturais podem ajudar?
As terapias naturais são uma excelente opção para quem busca uma abordagem mais equilibrada para a saúde emocional. Algumas das mais indicadas para auxiliar no relaxamento são:
Massoterapia
A massoterapia se diferencia pelo diagnóstico prévio feito pelo massoterapeuta, que direciona a aplicação das técnicas. Com uma variedade de toques realizados principalmente com as mãos, a massoterapia promove relaxamento muscular, alívio de dores e bem-estar emocional, trazendo diversos benefícios terapêuticos. Cada manobra é voltada para quem precisa do toque direto no corpo para recuperar e manter o equilíbrio e a saúde.
Aromaterapia
Utiliza óleos essenciais para estimular o bem-estar físico e emocional, ajudando a reduzir a tensão. Segundo Maria Flor Oliveira, a Aromaterapia "age em diversos níveis. Primeiro, uma ação alopática devido à composição química dos óleos essenciais e suas propriedades antissépticas, estimulantes, calmantes, antinevrálgicas e outras". A terapeuta aponta também que "Uma fragrância é capaz de suscitar as sensações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais fugidias."
Floral Terapia
Neste tipo de tratamento, o objetivo é induzir o interagente ao autoconhecimento. Além disso, nessa prática, cada essência floral se adequa a diferentes emoções, personalidades e necessidades. Indiretamente, pode ter efeitos sob o mal estar físico.
Meditação
Auxilia no controle da respiração e no foco, reduzindo pensamentos acelerados. Maria Flor Oliveira afirma que a prática meditativa "traz benefícios significativos para o corpo e para a mente, reforça a imunidade, a resistência a dor. Favorece também a concentração, memória e aprendizagem. É uma importante aliada no combate a ansiedade, estresse e a depressão."
Nas relações pessoais e no dia a dia, os indivíduos estão sujeitos a diversas situações e possíveis gatilhos traumáticos. Então, segundo a especialista, "é interessante que a cada pessoa liberte-se cada vez mais da raiva, da ira, do ciúme, da inveja, do apego, independente das situações que a vida nos traz ou que nós mesmos construímos." A terapeuta aponta também que a prática estimula qualidades como a empatia, compaixão e até a bondade.
Acupuntura
Estimula pontos específicos do corpo para aliviar tensão e melhorar o fluxo de energia. Segundo Maria Flor, a prática "visa à normalização dos órgãos doentes por meio de um suporte funcional que exerce, assim, um efeito terapêutico."
Por que ficamos doentes?
Sob o olhar da medicina holística, Maria Flor destaca que "quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, seguindo uma determinada maneira, aparece o modelo que sentimos como harmonioso e que, por isso, recebe o nome de 'saúde'. Se não há harmonia, recebe o nome de 'doença'". A terapeuta salienta que a doença muitas vezes sugere o olhar sob si mesmo, uma vez que é interpretada como "um aviso para averiguarmos o desequilíbrio e procurar nos curar".
Com o acompanhamento da terapia holística, quanto tempo leva para perceber mudanças?
De acordo com a experiência clínica da especialista, que data desde o final da década de 90, não há uma regra específica para o tempo de cura. Ele pode variar bastante, uma vez que são relatados casos desde 2 meses de terapia até 24 meses ou mais. Maria Flor destaca que esse período depende da individualidade, da necessidade e experiência de cada pessoa.
Como incluir práticas como meditação e aromaterapia na sua rotina?
- Crie um espaço tranquilo para meditar ou praticar respiração consciente.
- Use óleos essenciais no ambiente para relaxamento.
- Reserve um momento para receber uma sessão de Reiki, massagem ou acupuntura.
- Pratique visualização criativa e mentalização positiva diariamente.
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