Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Conheça terapias naturais que aliviam a ansiedade e o estresse

Descubra a forma com que métodos como Aromaterapia e Meditação auxiliam no relaxamento, equilíbrio emocional e bem-estar no seu dia a dia.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 11:11

Públicado em 

19 fev 2025 às 11:11
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba mais sobre a medicina integrativa e seus benefícios. Crédito: Canva
O ritmo acelerado do dia a dia pode gerar tensão, sobrecarga emocional e desequilíbrio energético. Para amenizar esses impactos, as terapias holísticas são uma alternativa eficaz. Nesse sentido, diversas práticas integrativas auxiliam na redução do estresse e no fortalecimento do bem-estar. Conheça algumas das principais abordagens e entenda como elas podem transformar sua rotina.

O que é terapia holística e para que serve?

A terapia holística é utilizada para tratar o interagente (como é chamado o paciente na prática) em diferentes níveis. Crédito: Canva
As terapias holísticas fazem parte das chamadas Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e têm como princípio tratar o indivíduo de forma integral, para além dos aspectos físicos apenas.
Ao contrário da medicina convencional, que muitas vezes foca somente nos sintomas, a abordagem holística "analisa a causa da doença e sintomas envolvendo todos os níveis: estrutural, bioquímico, psicológico e psicossocial", segundo Maria Flor Oliveira, Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral.
"Evitando soluções únicas, a medicina integrativa (...) leva em conta o temperamento, as tensões corporais, a respiração, as características individuais, o estilo de vida e até a dieta para diagnosticar o interagente."
Maria Flor Oliveira - Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral
Essas práticas são recomendadas para quem busca alívio do estresse, melhoria na qualidade do sono, fortalecimento do sistema imunológico e maior conexão consigo mesmo.

Veja Também

3 dicas para criar um espaço de fé e meditação em casa

Mindfulness: meditação focada no "aqui e agora" ganha adeptos no ES

Esporte, meditação e arte contra a depressão

Quais são os sintomas da ansiedade?

A ansiedade é uma reação natural do organismo, mas pode se tornar um problema quando ocorre de forma excessiva e prejudica o bem-estar. Segundo esta matéria de A Gazeta, entre os sintomas mais comuns estão:
  • Sensação constante de preocupação ou medo
  • Tensão muscular e dores no corpo
  • Dificuldade para dormir ou sono agitado
  • Fadiga e dificuldade de concentração
  • Batimentos cardíacos acelerados
  • Alterações gastrointestinais, como dores no estômago
É importante ressaltar que apenas um profissional de saúde pode diagnosticar transtornos de ansiedade e indicar o tratamento adequado. Por outro lado, as terapias holísticas atuam como um complemento, de modo a trabalhar em prol do equilíbrio mental e emocional.

Como as terapias naturais podem ajudar?

As terapias naturais são uma excelente opção para quem busca uma abordagem mais equilibrada para a saúde emocional. Algumas das mais indicadas para auxiliar no relaxamento são:
Massoterapia
A massoterapia se diferencia pelo diagnóstico prévio feito pelo massoterapeuta, que direciona a aplicação das técnicas. Com uma variedade de toques realizados principalmente com as mãos, a massoterapia promove relaxamento muscular, alívio de dores e bem-estar emocional, trazendo diversos benefícios terapêuticos. Cada manobra é voltada para quem precisa do toque direto no corpo para recuperar e manter o equilíbrio e a saúde.
Aromaterapia
Utiliza óleos essenciais para estimular o bem-estar físico e emocional, ajudando a reduzir a tensão. Segundo Maria Flor Oliveira, a Aromaterapia "age em diversos níveis. Primeiro, uma ação alopática devido à composição química dos óleos essenciais e suas propriedades antissépticas, estimulantes, calmantes, antinevrálgicas e outras". A terapeuta aponta também que "Uma fragrância é capaz de suscitar as sensações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais fugidias."
Floral Terapia
Neste tipo de tratamento, o objetivo é induzir o interagente ao autoconhecimento. Além disso, nessa prática, cada essência floral se adequa a diferentes emoções, personalidades e necessidades.  Indiretamente, pode ter efeitos sob o mal estar físico. 
Meditação
Auxilia no controle da respiração e no foco, reduzindo pensamentos acelerados. Maria Flor Oliveira afirma que a prática meditativa "traz benefícios significativos para o corpo e para a mente, reforça a imunidade, a resistência a dor. Favorece também a concentração, memória e aprendizagem. É uma importante aliada no combate a ansiedade, estresse e a depressão."
Nas relações pessoais e no dia a dia, os indivíduos estão sujeitos a diversas situações e possíveis gatilhos traumáticos. Então, segundo a especialista, "é interessante que a cada pessoa liberte-se cada vez mais da raiva, da ira, do ciúme, da inveja, do apego, independente das situações que a vida nos traz ou que nós mesmos construímos." A terapeuta aponta também que a prática estimula qualidades como a empatia, compaixão e até a bondade.
Acupuntura
Estimula pontos específicos do corpo para aliviar tensão e melhorar o fluxo de energia. Segundo Maria Flor, a prática "visa à normalização dos órgãos doentes por meio de um suporte funcional que exerce, assim, um efeito terapêutico."

Por que ficamos doentes?

Sob o olhar da medicina holística, Maria Flor destaca que "quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, seguindo uma determinada maneira, aparece o modelo que sentimos como harmonioso e que, por isso, recebe o nome de 'saúde'. Se não há harmonia, recebe o nome de 'doença'". A terapeuta salienta que a doença muitas vezes sugere o olhar sob si mesmo, uma vez que é interpretada como "um aviso para averiguarmos o desequilíbrio e procurar nos curar".

Com o acompanhamento da terapia holística, quanto tempo leva para perceber mudanças?

De acordo com a experiência clínica da especialista, que data desde o final da década de 90, não há uma regra específica para o tempo de cura. Ele pode variar bastante, uma vez que são relatados casos desde 2 meses de terapia até 24 meses ou mais. Maria Flor destaca que esse período depende da individualidade, da necessidade e experiência de cada pessoa. 

Como incluir práticas como meditação e aromaterapia na sua rotina?

  • Crie um espaço tranquilo para meditar ou praticar respiração consciente.
  • Use óleos essenciais no ambiente para relaxamento.
  • Reserve um momento para receber uma sessão de Reiki, massagem ou acupuntura.
  • Pratique visualização criativa e mentalização positiva diariamente.
Quer ter descontos exclusivos para diversos serviços, incluindo terapias naturais? Seja um assinante do Clube e ganhe 15%OFF na Clínica Vida Vida Medicina Vibracional!

Veja Também

Medicina Integrativa: Descubra o que é e seus benefícios

Como fazer o banho premium? Descubra mais sobre a trend de autocuidado

Desodorante em cristal: veja benefícios e opções para comprar

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir o estresse e proteger a saúde mental e cardiovascular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados