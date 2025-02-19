Conheça terapias naturais que aliviam a ansiedade e o estresse

Saiba mais sobre a medicina integrativa e seus benefícios. Crédito: Canva

O ritmo acelerado do dia a dia pode gerar tensão, sobrecarga emocional e desequilíbrio energético. Para amenizar esses impactos, as terapias holísticas são uma alternativa eficaz. Nesse sentido, diversas práticas integrativas auxiliam na redução do estresse e no fortalecimento do bem-estar. Conheça algumas das principais abordagens e entenda como elas podem transformar sua rotina.

O que é terapia holística e para que serve?

A terapia holística é utilizada para tratar o interagente (como é chamado o paciente na prática) em diferentes níveis. Crédito: Canva

As terapias holísticas fazem parte das chamadas Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e têm como princípio tratar o indivíduo de forma integral, para além dos aspectos físicos apenas.

Ao contrário da medicina convencional, que muitas vezes foca somente nos sintomas, a abordagem holística "analisa a causa da doença e sintomas envolvendo todos os níveis: estrutural, bioquímico, psicológico e psicossocial", segundo Maria Flor Oliveira, Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral.

"Evitando soluções únicas, a medicina integrativa (...) leva em conta o temperamento, as tensões corporais, a respiração, as características individuais, o estilo de vida e até a dieta para diagnosticar o interagente." Maria Flor Oliveira - Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral

Essas práticas são recomendadas para quem busca alívio do estresse, melhoria na qualidade do sono, fortalecimento do sistema imunológico e maior conexão consigo mesmo.

Quais são os sintomas da ansiedade?

A ansiedade é uma reação natural do organismo, mas pode se tornar um problema quando ocorre de forma excessiva e prejudica o bem-estar. Segundo esta matéria de A Gazeta , entre os sintomas mais comuns estão:

Sensação constante de preocupação ou medo

Tensão muscular e dores no corpo

Dificuldade para dormir ou sono agitado

Fadiga e dificuldade de concentração

Batimentos cardíacos acelerados

Alterações gastrointestinais, como dores no estômago



É importante ressaltar que apenas um profissional de saúde pode diagnosticar transtornos de ansiedade e indicar o tratamento adequado. Por outro lado, as terapias holísticas atuam como um complemento, de modo a trabalhar em prol do equilíbrio mental e emocional.

Como as terapias naturais podem ajudar?

As terapias naturais são uma excelente opção para quem busca uma abordagem mais equilibrada para a saúde emocional. Algumas das mais indicadas para auxiliar no relaxamento são:

Massoterapia

A massoterapia se diferencia pelo diagnóstico prévio feito pelo massoterapeuta, que direciona a aplicação das técnicas. Com uma variedade de toques realizados principalmente com as mãos, a massoterapia promove relaxamento muscular, alívio de dores e bem-estar emocional, trazendo diversos benefícios terapêuticos. Cada manobra é voltada para quem precisa do toque direto no corpo para recuperar e manter o equilíbrio e a saúde.

Aromaterapia

Utiliza óleos essenciais para estimular o bem-estar físico e emocional, ajudando a reduzir a tensão. Segundo Maria Flor Oliveira, a Aromaterapia "age em diversos níveis. Primeiro, uma ação alopática devido à composição química dos óleos essenciais e suas propriedades antissépticas, estimulantes, calmantes, antinevrálgicas e outras". A terapeuta aponta também que "Uma fragrância é capaz de suscitar as sensações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais fugidias."

Floral Terapia

Neste tipo de tratamento, o objetivo é induzir o interagente ao autoconhecimento. Além disso, nessa prática, cada essência floral se adequa a diferentes emoções, personalidades e necessidades. Indiretamente, pode ter efeitos sob o mal estar físico.

Meditação

Auxilia no controle da respiração e no foco, reduzindo pensamentos acelerados. Maria Flor Oliveira afirma que a prática meditativa "traz benefícios significativos para o corpo e para a mente, reforça a imunidade, a resistência a dor. Favorece também a concentração, memória e aprendizagem. É uma importante aliada no combate a ansiedade, estresse e a depressão."

Nas relações pessoais e no dia a dia, os indivíduos estão sujeitos a diversas situações e possíveis gatilhos traumáticos. Então, segundo a especialista, "é interessante que a cada pessoa liberte-se cada vez mais da raiva, da ira, do ciúme, da inveja, do apego, independente das situações que a vida nos traz ou que nós mesmos construímos." A terapeuta aponta também que a prática estimula qualidades como a empatia, compaixão e até a bondade.

Acupuntura

Estimula pontos específicos do corpo para aliviar tensão e melhorar o fluxo de energia. Segundo Maria Flor, a prática "visa à normalização dos órgãos doentes por meio de um suporte funcional que exerce, assim, um efeito terapêutico."

Por que ficamos doentes?

Sob o olhar da medicina holística, Maria Flor destaca que "quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, seguindo uma determinada maneira, aparece o modelo que sentimos como harmonioso e que, por isso, recebe o nome de 'saúde'. Se não há harmonia, recebe o nome de 'doença'". A terapeuta salienta que a doença muitas vezes sugere o olhar sob si mesmo, uma vez que é interpretada como "um aviso para averiguarmos o desequilíbrio e procurar nos curar".

Com o acompanhamento da terapia holística, quanto tempo leva para perceber mudanças?

De acordo com a experiência clínica da especialista, que data desde o final da década de 90, não há uma regra específica para o tempo de cura. Ele pode variar bastante, uma vez que são relatados casos desde 2 meses de terapia até 24 meses ou mais. Maria Flor destaca que esse período depende da individualidade, da necessidade e experiência de cada pessoa.

Como incluir práticas como meditação e aromaterapia na sua rotina?

Crie um espaço tranquilo para meditar ou praticar respiração consciente.

Use óleos essenciais no ambiente para relaxamento.

Reserve um momento para receber uma sessão de Reiki, massagem ou acupuntura.

Pratique visualização criativa e mentalização positiva diariamente.