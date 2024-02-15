Medicina Integrativa: Descubra o que é e seus benefícios

Veja como a medicina integrativa pode ajudar o seu cotidiano Crédito: Google

E se fosse possível ter uma abordagem que não só trata os sintomas da doença, mas também se preocupa com entender e solucionar as causas?

É tendo essa questão em mente que a medicina integrativa age: ela procura pensar o paciente (ou interagente, como são chamados pelo ramo) de forma complementar, avaliando suas necessidades em conjunção com a medicina alopata (ou convencional).

Com o intuito de aprofundar a discussão, o Clube e a Clínica Vida Viva vêm dar destaque ao tema e elucidar dúvidas. Confira:

Informe-se sobre a abrangência e possibilidades da vertente Crédito: Google

Quando procurar a Medicina Integrativa?

Segundo a Psicoterapeuta e Coordenadora da Clínica Vida Viva Saúde Integral, Maria Flor Oliveira, a Medicina Integrativa deve ser procurada quando “ser protagonista de sua própria saúde e bem-estar for essencial". Através de abordagens terapêuticas eficazes e seguras, ela pode ser iniciada a qualquer momento, mas atua principalmente na prevenção de desequilíbrios energéticos e possíveis danos ao corpo.

Quais são os benefícios?

Além de atuar na prevenção de doenças, também auxilia no alívio de sintomas e é menos invasiva do que a medicina convencional. Como exemplo, temos a Aromaterapia , um dos tratamentos que é englobado pela vertente e tem efeitos no humor, autoestima, doenças psicossomáticas e fisiopatológicas. É possível ainda ressaltar o Shiatsu, que trabalha o nervo ciático, dores e estresses crônicos, cólicas, sinusites e problemas nas articulações.

Como atua a medicina integrativa e como se difere da tradicional?

Para ilustrar a questão, a psicoterapeuta recorre à imagem do giroscópio: "O corpo-mente precisa estar saudável para lidar com as situações que causam grande desgaste psíquico, emocional, físico e/ou energético. Compare seu corpo a um giroscópio. Você mantém-se de pé enquanto é provido de impulso (energia) suficiente, mas, perde o equilíbrio se a demanda do dia a dia for além de seus limites."

Imagem ilustrativa de um giroscópio Crédito: Google

Nesse sentido, diferentemente da medicina alopata ou tradicional, que trata da patologia, a medicina integrativa e complementar traz um tratamento que, aliada ao primeiro, busca equilibrar as áreas psicossociais, estruturais e bioquímicas a partir do nível energético. E evidentemente, tendo como base os diversos contextos pessoais, percebidos por meio de uma avaliação minuciosa.

Dessa forma, na Clínica Vida Viva, interagentes com sintomas que variam entre insônia até artérias endurecidas são direcionados para os tratamentos necessários, sendo Floral Terapia, Aromaterapia, Meditação, Shiatsu e Acupuntura alguns dos mais procurados.

Como Maria Oliveira salienta, “A medicina integrativa adquire cada vez mais importância, pois ela aplica o conceito de que não se pode prever como um complexo sistema funciona estudando somente as suas partes”. E é por isso que, ao adotar essa perspectiva holística, ela oferece um cuidado mais completo e personalizado.

E, para quem deseja experimentar essa abordagem e acompanhamento, a Clínica Vida Viva oferece 15% de desconto em todos os serviços para assinantes do Clube, através do telefone (27) 99291-2238 ou do instagram @grupovidaviva para começar já o processo de cura. Assine já.