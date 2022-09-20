Terapia especial para noivas: como manter a saúde física e mental para se casar

Segundo dados do IBGE, os divórcios no país tiveram uma queda de 13,6% no ano de 2020 em comparação ao ano anterior, porém verificou-se que quase metade dos 331,2 mil divórcios que ocorreram foram entre casais que estavam juntos há menos de dez anos.

Diante desses dados, há de se perceber que a instituição "casamento" tem perdido força entre os atuais casais. Podemos considerar como motivos a questão cultural, da modernidade, de um novo século que estamos vivendo onde valores são diferentes de tempos passados.

O casamento continua sendo uma união entre duas pessoas onde há amor, cumplicidade, desejo de compartilhar uma vida juntos, mas as pessoas não fazem mais isso por obrigação, por questões sociais, etc.

Nesses nove anos atendendo - sendo a maior parte dos atendimentos de mulheres - eu observei que as mulheres que estavam noivas apresentavam um quadro de ansiedade e insegurança muito grande, como medo de falhar na organização da cerimônia, conflitos e falta de alinhamento com o noivo ou familiar, estresse com fornecedores, crises de ansiedade, perfeccionismo e inseguranças com os detalhes do casamento.

Foi somente passando por esse processo, o meu noivado e o meu casamento, que eu consegui de verdade entender como a noiva realmente se sente e como eu posso auxiliá-la, que tipo de suporte eu posso oferecer para essa noiva chegar ao seu grande dia, equilibrada, confiante, alinhada em seu propósito com seu noivo e inteira para viver esse momento.

Outra questão é que os problemas no noivado se refletem na saúde mental e física. O que é passado no período do noivado se somatiza no corpo, e podem originar ganho de peso, alergias na pele, enxaquecas, insônia, libido, problemas digestivos, entre outros, tudo isso no processo matrimonial.

Criei um projeto direcionado para as noivas, e atendo diversas delas auxiliando no grande dia, oferecendo suporte para alinhar a confiança, equilíbrio, para chegar ao propósito do casamento perfeito e sereno, como o grande momento da vida do casal.