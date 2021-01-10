Aromaterapia: conheça os benefícios dos óleos essenciais

O óleo de laranja é indicado para ser usado durante a drenagem linfática e também fortalece os cabelos quebradiços Crédito: Freepik

A aromaterapia, técnica milenar de cura, traz consigo o uso de óleos essenciais. Eles auxiliam no tratamento de indisposições físicas e psicológicas por meio do olfato, além de ajudar no bem-estar. De acordo com a fisioterapeuta dermato funcional Luciana Turino, da Slime Med, a aromaterapia têm o poder de atenuar males e proporcionar momentos de bem-estar e relaxamento.

“Os tratamentos corporais ficam ainda mais interessante associados aos óleos essenciais desintoxicantes, que ativam a circulação e reduzem os estresse, como por exemplo o de laranja-azeda, de cravo e o de copaíba. Já na estética facial, o melaleuca é indicado para tratar espinhas, manchas e também ajuda a regular a oleosidade”. Ela conta ainda que alguns óleos melhoram a circulação sanguínea, ajudando a combater a celulite. "E outros têm propriedades diuréticas, evitando a retenção de líquidos, desintoxicando o corpo e melhorando o sistema linfático".

BENEFÍCIOS

A professora Jane Rodrigues começou a fazer massagem relaxante por conta do estresse que sofreu com as aulas online. “Eu não tinha muita habilidade com o computador e me vi tendo que preparar aulas, utilizar ferramentas, dar aula e tudo isso me deixou muito tensa, estressada mesmo, e então procurei por uma massagem relaxante, e foi quanto experimentei essa associação de massagem com aromaterapia, e me fez muito bem, os benefícios são notados já na primeira sessão. Adotei os óleos essenciais para a minha vida”.

Eles também podem ser utilizados por meio de difusores de ambientes, inalação, no banho, em cremes e pomadas, tudo vai depender do que se deseja tratar, pois existem óleos para os mais variados problemas. Podem ter poder calmante, relaxante, de aguçar a criatividade, mas também ajudam a tratar problemas de saúde mais pontuais como as alergias, sinusites, gastrites e muitos outros.

A variedade de aromas é enorme e cada uma tem a sua função. "Na hora de escolher é necessário saber qual parte do organismo você quer estimular. O óleo que vai tratar a ansiedade difere do óleo que vai promover a disposição e a criatividade. Antes de usar vale pesquisar ou até mesmo, se quiser ser bem assertivo, procurar um especialista no tema", diz Luciana.

VEJA OS BENEFÍCIOS DE 4 ÓLEOS