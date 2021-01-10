Aromaterapia: conheça os benefícios dos óleos essenciais

A aromaterapia, técnica milenar de cura, traz consigo o uso de óleos essenciais. Eles auxiliam no tratamento de indisposições físicas e psicológicas por meio do olfato, além de ajudar no bem-estar. De acordo com a fisioterapeuta dermato funcional Luciana Turino, da Slime Med, a aromaterapia têm o poder de atenuar males e proporcionar momentos de bem-estar e relaxamento.
“Os tratamentos corporais ficam ainda mais interessante associados aos óleos essenciais desintoxicantes, que ativam a circulação e reduzem os estresse, como por exemplo o de laranja-azeda, de cravo e o de copaíba. Já na estética facial, o melaleuca é indicado para tratar espinhas, manchas e também ajuda a regular a oleosidade”. Ela conta ainda que alguns óleos melhoram a circulação sanguínea, ajudando a combater a celulite. "E outros têm propriedades diuréticas, evitando a retenção de líquidos, desintoxicando o corpo e melhorando o sistema linfático".
BENEFÍCIOS
A professora Jane Rodrigues começou a fazer massagem relaxante por conta do estresse que sofreu com as aulas online. “Eu não tinha muita habilidade com o computador e me vi tendo que preparar aulas, utilizar ferramentas, dar aula e tudo isso me deixou muito tensa, estressada mesmo, e então procurei por uma massagem relaxante, e foi quanto experimentei essa associação de massagem com aromaterapia, e me fez muito bem, os benefícios são notados já na primeira sessão. Adotei os óleos essenciais para a minha vida”.
Eles também podem ser utilizados por meio de difusores de ambientes, inalação, no banho, em cremes e pomadas, tudo vai depender do que se deseja tratar, pois existem óleos para os mais variados problemas. Podem ter poder calmante, relaxante, de aguçar a criatividade, mas também ajudam a tratar problemas de saúde mais pontuais como as alergias, sinusites, gastrites e muitos outros.
A variedade de aromas é enorme e cada uma tem a sua função. "Na hora de escolher é necessário saber qual parte do organismo você quer estimular. O óleo que vai tratar a ansiedade difere do óleo que vai promover a disposição e a criatividade. Antes de usar vale pesquisar ou até mesmo, se quiser ser bem assertivo, procurar um especialista no tema", diz Luciana.
VEJA OS BENEFÍCIOS DE 4 ÓLEOS
Laranja.
O óleo essencial de lavanda tem um efeito extremamente tranquilizante, perfeito para acalmar os nervos e aliviar a tensão. Muito utilizado para tratar depressão, ataques de pânico, dores de cabeça, enxaquecas e insônias. Também pode ser associado ao tratamentos de vários problemas de saúde, como a bronquite, asma, constipação, infecções da garganta e tosse.
É um aliado no combate à obesidade e celulite, muito utilizado associado aos tratamentos estéticos para este fim. Também tem efeitos positivos no cérebro e sistema nervoso, auxiliando na melhora da memória, alivia as dores de cabeça, enxaquecas, fadiga mental e exaustão nervosa.
É um óleo essencial obtido a partir das folhas da árvore australiana Melaleuca artenifolia (conhecida como tea tree ou árvore do chá). É utilizado para tratar caspa, acalmar a pele após a depilação, eliminar mau hálito e odores corporais.
É considerado um descongestionante linfático, é indicado para ser usado durante a drenagem linfática, diluído em óleo vegetal de abacate. Tem ação hipotérmica, combatendo a febre. Fortalece cabelos quebradiços. Estimula o metabolismo celular e as funções digestivas.