Cabelo: 10 dicas para os fios crescerem mais rápido

Cabelos saudáveis de qualquer textura crescem um centímetro ao mês, ou 12 cm por ano, em média Crédito: Reprodução Pinterest

Os segredos para fazer o cabelo crescer rápido incluem cuidar da alimentação e da hidratação dos fios, além de estimular o couro cabeludo com massagens para ativar a circulação e favorecer o surgimento de novas células.

Cabelos saudáveis de qualquer textura crescem um centímetro ao mês, ou 12 cm por ano, em média. Esse número pode variar de acordo com genética, hormônios, saúde, dieta, falta de vitaminas e minerais, entre outros fatores. Listamos 10 dicas para ajudar no crescimento dos fios simples de serem seguidas. Confira.

1 - NÃO LAVE O CABELO COM ÁGUA QUENTE

Lavar o cabelo com água quente faz com que a oleosidade natural da região seja retirada e, assim, prejudica o crescimento mais rápido. Sem a oleosidade natural do cabelo, acontece o efeito rebote: o cabelo passa a produzir ainda mais sebo e entope os folículos. Resultado: queda capilar. O calor é mesmo inimigo do seu couro cabeludo! Melhor usar água gelada ou, no máximo, morna na hora de tomar banho.

2 - UTILIZE XAMPUS PARA O SEU TIPO DE CABELO

Acredite ou não, usar xampus para o seu tipo cabelo faz uma grande diferença na saúde dos fios. Isso porque esse tipo de produto trata o couro cabeludo. Os xampus para cabelos oleosos, por exemplo, possuem elementos como o enxofre, que equilibram a produção de sebo. Já os para cabelos secos possuem proteínas reparadores que auxiliam o fio a crescer mais forte.

3 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Quando a saúde está em dia, o cabelo cresce mais rápido, não tem muito mistério. Ou seja, nessa equação já se sabe: fundamental é manter uma alimentação balanceada e rica em proteínas boas. É fácil encontrá-las em carnes, leite, ovos, iogurte, grão-de-bico, feijão, nas vitaminas A, B, C, E e D, além de micronutrientes como ácido fólico, biotina (vitamina H) e sílica presentes em frutas e vegetais.

São indicados alimentos como salmão, sardinha, nozes e sementes de linhaça (ricos em Ômega 3); cenoura, tomate e mamão (ricos em Vitamina A); morango, laranja, limão e kiwi (ricos em Vitamina C); beterraba, feijão e fígado (ricos em Ferro); sementes de abóbora, amendoim e amêndoa (ricos em Zinco).

Também é possível complementar a dose dessas vitaminas com suplementos nutracêuticos específicos para crescimento e fortalecimento dos cabelos e unhas. O recomendado é você procurar um tricologista (médico especialista em cabelos) ou nutrólogo para entender se você precisa dessa ajudinha extra.

5 - MASSAGEIE O COURO CABELUDO

Pode parecer bobagem, mas não é! A massagem é um dos grandes truques para ajudar o cabelo crescer mais rápido. Massagear o couro cabeludo na hora do banho, enquanto você lava com xampu, aumenta a circulação sanguínea da região e, consequentemente, faz com que o sangue leve mais nutrientes para a raiz dos fios. Massageie com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares.

5 - HIDRATAÇÃO

Você precisa cuidar propriamente dos fios para que não fiquem danificados e prejudique o crescimento. Só um cabelo saudável e hidratado consegue crescer ao seu máximo. Além do condicionador, use pelo menos uma vez por semana uma máscara mais potente para um tratamento profundo.

6 - SEM PONTAS DUPLAS

Sempre que notar a presença de pontas duplas ou fios quebradiços, apare as pontas ou corte o cabelo. Alguns salões já oferecem uma ferramenta que elimina apenas as pontas duplas, sem interferir no comprimento dos fios. O intervalo entre os cortes pode ser maior se a saúde do cabelo estiver intacta.

7- QUANTO MENOS ATRITO, MELHOR

Cada fio de cabelo é composto por proteínas mortas (queratina), o que significa que, se ele estiver danificado, não vai se curar sozinho. Então, evite hábitos que comprometem a saúde dos fios, como calor excessivo e a escovação a seco. Lembre-se também de protegê-los com óleos que ajudam a selar as cutículas e troque a fronha do travesseiro por uma de cetim para evitar o atrito dos fios e a consequente quebra durante o sono.

8 - EVITE USAR SECADOR NA RAIZ

Você sabia que o excesso de calor na raiz do cabelo pode aumentar a oleosidade na região? A oleosidade, por sua vez, causa o entupimento e o enfraquecimento dos folículos capilares. Melhor manter certa distância do calor do secador na região.

9 - NÃO USE CONDICIONADOR NA RAIZ

Aplicar condicionador na raiz é um dos maiores erros de beleza que existe! Isso porque, quando aplicado no couro cabeludo, o condicionador pode entupir os folículos capilares, onde os fios crescem.

Além de aumentar a oleosidade da região, o produto ainda pode provocar o enfraquecimento dos folículos e causar a queda de cabelo. Dica: aplique condicionador apenas no comprimento, da metade do cabelo às pontas, ok?

10 - EVITE PENTEADOS MUITO APERTADOS

Penteados com o elástico muito apertado, como coques e rabos de cavalo puxam os fios e prejudicam o crescimento do seu cabelo. Colocar essa pressão no couro cabeludo pode inibir o fluxo de sangue e causar quebra e queda de cabelo, além de falhas locais permanentes.