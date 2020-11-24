Scizer: conheça o aparelho que trata a gordura corporal em 90 dias

O novo aparelho promete o efeito de lipoaspiração, mas sem cirurgia, promovendo a remodelagem corporal Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

A gordura localizada é o terror da vida de muitas pessoas. Mesmo as mais dedicadas com os cuidados - exercício físico, alimentação saudável e tratamentos - podem sofrer com o excesso em alguma parte do corpo, como coxas, culotes e até costas. Dentre as dezenas de tratamentos e máquinas disponíveis para combater o excesso, uma novidade promete eliminá-la em três meses.

Trata-se do Scizer, uma tecnologia de última geração ideal para gordura localizada, que usa o ultrassom macrofocado para destruir as células de gordura de forma segura. E a boa notícia pra quem sofre com essas gordurinhas, é que a máquina já chegou a alguns consultórios dermatológicos da Grande Vitória.

A dermatologista Isabella Redighieri explica que a ação do aparelho acontece na camada de gordura cutânea. Por meio da energia concentrada, as ondas emitidas promovem estímulo que causa a morte das células de gordura de maneira totalmente focalizada, sem prejudicar áreas que não precisam ser tratadas. O aparelho promete o efeito de lipoaspiração, mas sem cirurgia, promovendo a remodelagem corporal. "É um sistema de remodelamento e contorno corporal não cirúrgico, que derrete os adipócitos (células de gordura) de maneira segura e definitiva. Ele tem um sistema de resfriamento na ponteira que protege a pele superficial", diz.

"Conseguimos atingir uma temperatura acima de 75 graus no local tratado, de forma muito rápida, levando à destruição das células de gordura, que se mantém enquanto o paciente mantiver hábitos de vida saudável e seu peso" Isabella Redighieri - Dermatologista

A médica conta que a tecnologia de varredura linear fornece energia de até 180 joules por local de aplicação, enquanto os outros aparelhos, como o Ultraformer , chega a, no máximo, 3 joules. "As ponteiras abrangem áreas mais extensas do corpo, com mais conforto. É um aparelho com foco em tratamento corporal. Conseguimos atingir uma temperatura acima de 75 graus no local tratado, de forma muito rápida, levando à destruição dos adipócitos, o que chamamos de necrose coagulativa efetiva. Essa destruição é definitiva, enquanto o paciente mantiver seus hábitos de vida saudável e seu peso", ressalta Isabella Redighieri.

Áreas do corpo que podem ser tratadas com o Scizer Crédito: Divulgação/ Isabella Redighieri

SEM DOR

Abdômen, cintura, gordura das costas, coxas, culotes e braços são as áreas mais tratadas. A dermatologista Juliana Drumond diz que o tratamento pode ser feito em diversas áreas, desde que tenha uma prévia mínima de 1,5 cm de gordura. São duas ponteiras utilizadas, de 9 e 13 milímetros de profundidade. "A diferença depende da quantidade do nível de gordura. Quando é uma quantidade menor, a gente usa a de 9 milímetros. Para uma camada mais densa de gordura usamos a de 13 milímetros. Em determinados casos podemos usar às duas ponteiras no mesmo local", explica Juliana.

Para fazer a aplicação do Scizer a área tratada é dividida em quadrantes. "Colocamos o aparelho em cima de cada quadrante, jogando a energia durante três ciclos de 1 minuto. A ponteira é resfriada e se torna um procedimento indolor", diz Juliana Drumond. A médica conta ainda o procedimento não exige pausa na rotina, o chamado 'No downtime' (sem tempo de pausa), referindo-se aos tratamentos que liberam as pacientes para voltar à rotina de imediato. "Dá pra fazer e ir trabalhar, ir para academia e ter uma vida normal, pois não tem restrições. Pode, inclusive, ser feito no verão, porque não precisa evitar a exposição solar após a sessão", diz.

"O aparelho consegue eliminar a gordura sem deixar flacidez. O aquecimento que ele promove na camada da pele estimula o colágeno, consegue a redução de gordura localizada, sem deixar flacidez na pele" Juliana Drumond - Dermatologista

Outra vantagem é que ele não causa flacidez. "O aparelho consegue eliminar a gordura sem deixar flacidez. O aquecimento que ele promove na camada da pele estimula um pouco o colágeno, consegue a redução de gordura localizada, sem deixar flacidez na pele", explica a médica.

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