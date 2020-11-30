33% dos capixabas dizem usar barba para se sentir mais atraente

É preciso destacar a importância da barba como recurso para compor a imagem, assim como o cabelo Crédito: Divugação/All Things Hair

Pesquisa realizada pela All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, em conjunto com o Opinion Box, descobriu-se que 33% dos homens usam barba para se sentir mais atraente. E o Espirito Santo está em concordância com o resto do Brasil, pois foi verificada a mesma percentagem: 33%. Já em relação a outros motivos, números nacionais e estaduais se mostraram diferentes. Enquanto 39%, em todo o Brasil, diz que tem barba simplesmente por gostar de usar, sem apontar um motivo específico, no ES esse número foi de somente 28%. Já para estar na moda foi mencionado por 8% no Brasil e 11%, no ES.

A pesquisa também mostra que a grande maioria dos homens cultiva algum tipo de barba, afirmado por 88% deles. A barba por fazer parece ser o estilo do brasileiro, dita por 42% dos homens. Aqui no Estado esse número cai para 33%. O comprimento médio é o predileto do capixaba, mencionado por 61%, enquanto nacionalmente foi de 39%.

Nacionalmente, não surpreende o fato de que em relação ao quesito estilo, quando perguntado somente aos respondentes com barba, 45% deles preferem o estilo barba por fazer. O bigode, assim como o cavanhaque, por sua vez, foi apontado como o estilo favorito de 11% deles.

A grande maioria dos homens se barbeia uma vez por semana, o que mostra a preferência pela praticidade do estilo 'barba por fazer', algo que há alguns anos não era comum, principalmente para quem trabalhasse em ambientes mais formais diz Erin Mizuta, chief content officer (CCO) do All Things Hair Brasil. Mas é preciso destacar a importância da barba como recurso, com o cabelo, para compor a imagem que o homem quer transmitir e alcançar, com 33% dos entrevistados dizendo que se sentem mais atraentes com ela.

Frequência

A maioria dos brasileiros, 59%, afirmam fazer a barba uma vez por semana. 21%, de duas a três vezes por semana, e somente 4% dizem se barbear todos os dias.