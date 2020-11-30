33% dos capixabas dizem usar barba para se sentir mais atraente

Pesquisa realizada pela All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, em conjunto com o Opinion Box, descobriu-se que 33% dos homens usam barba para se sentir mais atraente. E o Espirito Santo está em concordância com o resto do Brasil, pois foi verificada a mesma percentagem: 33%. Já em relação a outros motivos, números nacionais e estaduais se mostraram diferentes. Enquanto 39%, em todo o Brasil, diz que tem barba simplesmente por gostar de usar, sem apontar um motivo específico, no ES esse número foi de somente 28%. Já para estar na moda foi mencionado por 8% no Brasil e 11%, no ES.
A pesquisa também mostra que a grande maioria dos homens cultiva algum tipo de barba, afirmado por 88% deles. A barba por fazer parece ser o estilo do brasileiro, dita por 42% dos homens. Aqui no Estado esse número cai para 33%. O comprimento médio é o predileto do capixaba, mencionado por 61%, enquanto nacionalmente foi de 39%.
Nacionalmente, não surpreende o fato de que em relação ao quesito estilo, quando perguntado somente aos respondentes com barba, 45% deles preferem o estilo barba por fazer. O bigode, assim como o cavanhaque, por sua vez, foi apontado como o estilo favorito de 11% deles.
A grande maioria dos homens se barbeia uma vez por semana, o que mostra a preferência pela praticidade do estilo 'barba por fazer', algo que há alguns anos não era comum, principalmente para quem trabalhasse em ambientes mais formais diz Erin Mizuta, chief content officer (CCO) do All Things Hair Brasil. Mas é preciso destacar a importância da barba como recurso, com o cabelo, para compor a imagem que o homem quer transmitir e alcançar, com 33% dos entrevistados dizendo que se sentem mais atraentes com ela.
Frequência
A maioria dos brasileiros, 59%, afirmam fazer a barba uma vez por semana. 21%, de duas a três vezes por semana, e somente 4% dizem se barbear todos os dias.
É importante destacar que, mesmo com as restrições provocadas pelo coronavírus, os homens continuam, em sua maioria, se barbeando da mesma forma. 61% dizem que nada mudou na frequência com que se barbeiam desde o início da pandemia. Por sua vez, 29% dizem estar se barbeando menos e somente 10% afirmam estar se barbeando mais frequentemente.