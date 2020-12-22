Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Influenciadora ensina o penteado para festa que é tendência

Arrumar o cabelo pra festa sempre parece dar muito trabalho, né? Só parece! Amanda Pastore mostra que esse é bem simples, mas faz o maior sucesso, inclusive entre famosas como Kim Kardashian e Jennifer Lopez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 06:01

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 06:01

Amanda Pastore, influencer
A influencer Amanda Pastore é adepta pela facilidade e pelo resultado final Crédito: Divulgação/All Things Hair
Penteado para festa sempre parece dar muito trabalho. Parece, né? Se depender da Amanda Pastore, influenciadora de beleza do All Things Hair, você irá arrasar demais com um semipreso despojado que é muito fácil de fazer e ideal para qualquer comemoração desta época do ano  desde que você queira ser o centro das atenções!
A inspiração vem dos anos 90 e já fez a cabeça de muitas celebridades este ano. Dá só uma olhada em quem já colocou os cabelos para o alto:
Mari Saad, influencer
O penteado foi escolhido pela influencer Mari Saad na sua festa de noivado Crédito: Divulgação/All Things Hair

Confira o  passo a passo:

Jennifer Lopez, cantora e atriz
JLo também aprovou a tendência Crédito: Divulgação/All Things Hair

  1. Aprenda em apenas cinco passos como conseguir um visual de impacto para usar nas festas de final de ano:
  2. Aplique um shampoo a Seco na raiz e massageie para dar textura aos fios.
  3. Penteie todo o cabelo para trás com uma escova raquete.
  4. Selecione a parte de cima e as laterais do cabelo e aplique um leave-in.
  5. Leve o cabelo pra frente e crie um semipreso bem alto com a ajuda de um elástico. Deixa uma mecha.
  6. Use a mecha do cabelo para esconder o elástico e prenda-a com um grampo. Pronto!
  7. Simples e com resultado que é pura sofisticação
Kim Kardashian, celebridade
Kim Kardashian também cansa de usar Crédito: Divulgação/All Things Hair
Assista ao vídeo, clicando aqui, para aprender como copiar esse penteado que é feito em apenas cinco passos e você pode usar no Natal, no Réveillon, na festa da empresa e onde mais quiser. 

Veja Também

3 penteados que vão estar em alta no verão 2020, segundo as passarelas

4 penteados do Oscar 2018 para copiar

Ex-bailarina do Faustão faz sucesso ensinando penteados para cacheadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados