Influenciadora ensina o penteado para festa que é tendência

Penteado para festa sempre parece dar muito trabalho. Parece, né? Se depender da Amanda Pastore, influenciadora de beleza do All Things Hair, você irá arrasar demais com um semipreso despojado que é muito fácil de fazer e ideal para qualquer comemoração desta época do ano desde que você queira ser o centro das atenções!
A inspiração vem dos anos 90 e já fez a cabeça de muitas celebridades este ano. Dá só uma olhada em quem já colocou os cabelos para o alto:
Confira o passo a passo:
- Aprenda em apenas cinco passos como conseguir um visual de impacto para usar nas festas de final de ano:
- Aplique um shampoo a Seco na raiz e massageie para dar textura aos fios.
- Penteie todo o cabelo para trás com uma escova raquete.
- Selecione a parte de cima e as laterais do cabelo e aplique um leave-in.
- Leve o cabelo pra frente e crie um semipreso bem alto com a ajuda de um elástico. Deixa uma mecha.
- Use a mecha do cabelo para esconder o elástico e prenda-a com um grampo. Pronto!
- Simples e com resultado que é pura sofisticação
Assista ao vídeo, clicando aqui, para aprender como copiar esse penteado que é feito em apenas cinco passos e você pode usar no Natal, no Réveillon, na festa da empresa e onde mais quiser.