Ex-bailarina do Faustão faz sucesso ensinando penteados para cacheadas

Não é de hoje que homens e mulheres de cabelos crespos largaram mão das escovas para sair desfilando com seus (lindos!) cachos por aí. Mas, às vezes, o jeito de arrumar os fios mais armados ainda é uma incógnita. Foi por isso que a ex-bailarina do Faustão Caroline Tozaki decidiu começar a compartilhar na web os jeitos que ela mesma adota no dia a dia com o cabelão.
Ela, que já foi Miss São Paulo Intercontinental, trabalha como modelo e conta que nem sempre tem tempo para arrumar o penteado do jeito que ela mais gosta: com as madeixas soltas. "Nem sempre dá para lavar todo dia, nem sempre ele está hidratado como eu gostaria. Mas gosto de usá-la com bastante volume e solto (risos). Quando quero, com ele solto mesmo, coloco algumas presilhas ou acessórios para compor o look e fica arrumado", fala, em bate-papo exclusivo ao Gazeta Online.
Para os dias de "bad hair day" (termo usado na internet para se referir àquele dia em que nada parece dar certo no cabelo), Carol destaca que o jeito é prender, mas também enumera alguns truques para quando isso acontece: Uma repartição diferente, um acessório ou o truque certo podem fazer toda a diferença no resultado final dos cabelos afros".
A modelo selecionou algumas fotos e explicou passo a passo de suas inspirações para cada um dos penteados. Veja:
- Tranças incrementadas com acessórios: ela conta que com apenas alguns acessórios que estão em alta é possível conseguir um look completamente novo e moderno. "Uma dica, para deixar suas tranças com uma produção ainda mais interessante, é apostar nas scrunchies".
- Textura aos cachos: "Com bigudinho, bobes, flexi rods ou com os acessórios feitos em casa, você pode usar a sua noite de sono para estilizar uma nova curvatura nos cabelos", diz, indicando que às vezes dorme com os itens para modelar as madeixas.
- Baby hair demarcado: para a blogueira, esse é um estilo bom para quando o cabelo parece não querer se arrumar. "Se você procura um penteado mais sofisticado para dias especiais, a dica é optar pelo afro puff baixo com baby hair bem demarcado".
