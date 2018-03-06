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Beleza

4 penteados do Oscar 2018 para copiar

A cerimônia mais aguardada do ano já passou mas as celebridades desfilaram hair looks que podem ser usados durante todo o ano

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:10
Jennifer Lawrence Crédito: Getty Images
 
A cerimônia do Oscar sempre é um momento de oportunidade para se inspirar na beleza escolhida pelas famosas, por isso escolhemos quatro penteados simples e práticos usados por diferentes atrizes que foram destaques no tapete vermelho em 2018.
Jennifer Lawrence Crédito: Getty Images
Jennifer Lawrence
A atriz apostou no look "sereia", usando cachos mais definidos e menos messy (pouco bagunçados), remetendo aos cacheados dos anos 80. Uma boa dica para conquistar esse look é optar pelo babyliss para cachos maiores. 
Lupita Nyongo Crédito: Getty Images
Lupita Nyong'o
A celebridade apostou em tranças assimétricas com fios dourados, como se estivessem costurados pelos cabelos. O penteado é uma ótima opção para quem quer algo delicado e charmoso. 
Allison Williams Crédito: Getty Images
Alison Williams
Alison optou por uma pegada vintage, com ondas marcadas e fios no lugar, inspiração dos anos 1920. 
Viola Davis Crédito: Getty Images/ Christopher Polk
Viola Davis
A musa do cinema e das séries de televisão desfilou com um rabo de cavalo baixo, no qual o topo limpo, com risca no meio desliza para a nuca dando lugar aos cachos volumosos, protagonizando um visual moderno e chique. 
 

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