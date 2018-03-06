4 penteados do Oscar 2018 para copiar

Jennifer Lawrence Crédito: Getty Images





A cerimônia do Oscar sempre é um momento de oportunidade para se inspirar na beleza escolhida pelas famosas, por isso escolhemos quatro penteados simples e práticos usados por diferentes atrizes que foram destaques no tapete vermelho em 2018.

Jennifer Lawrence Crédito: Getty Images

Jennifer Lawrence

A atriz apostou no look "sereia", usando cachos mais definidos e menos messy (pouco bagunçados), remetendo aos cacheados dos anos 80. Uma boa dica para conquistar esse look é optar pelo babyliss para cachos maiores.

Lupita Nyongo Crédito: Getty Images

Lupita Nyong'o

A celebridade apostou em tranças assimétricas com fios dourados, como se estivessem costurados pelos cabelos. O penteado é uma ótima opção para quem quer algo delicado e charmoso.

Allison Williams Crédito: Getty Images

Alison Williams

Alison optou por uma pegada vintage, com ondas marcadas e fios no lugar, inspiração dos anos 1920.

Viola Davis Crédito: Getty Images/ Christopher Polk

Viola Davis

A musa do cinema e das séries de televisão desfilou com um rabo de cavalo baixo, no qual o topo limpo, com risca no meio desliza para a nuca dando lugar aos cachos volumosos, protagonizando um visual moderno e chique.