Terapias energéticas: saiba como funciona e quais são os benefícios

Redução da impulsividade e mais tranquilidade para a mente estão entre os benefícios. Crédito: Freepik

Em meio à correria diária e o estresse constante, o equilíbrio e a tranquilidade são dois estados emocionais muito desejados. O corpo sofre influências externas e internas que conduzem a estados de tristeza, raiva, angústia, e que levam a dores e ao desenvolvimento de doenças. Alguns hábitos, como a meditação, por exemplo, ajudam a reduzir esses problemas. E a novidade são as terapias energéticas, alternativas para cuidar da saúde, do corpo e da mente, que vêm ganhando cada vez mais adeptos pelo país.

Na jornada do autoconhecimento profundo, o profissional terapeuta colabora com esses cuidados. As respostas para tudo que precisamos já estão dentro de nós. O terapeuta colabora para que a pessoa se redescubra e se permita receber energia, ampliar a consciência de si mesma e sobre seus comportamentos, e isso envolve, medos, inseguranças, bloqueios, traumas, de forma a superar essas limitações, explica a terapeuta especialista em infraestrutura emocional Renata Costanzo.

Segundo a profissional, as terapias proporcionam benefícios para a saúde, como redução de ansiedade, estresse e sensação de cansaço, tranquilidade para a mente, relaxamento para o corpo, melhora o sono e alivia incômodos provocados por dores musculares e de cabeça.

As terapias energéticas como Barras de Access®, Sistema de Cura Multidimensional, Reiki, e outras, podem contribuir para a saúde do corpo e o reequilíbrio emocional. Cada uma tem uma técnica específica, mas todas têm a finalidade de proporcionar mais vitalidade e equilíbrio, diz a terapeuta.

Acesso à consciência

Renata Costanzo é terapeuta especialista em infraestrutura emocional Crédito: Arquivo pessoal

"Ajudam a abrir o Universo de infinitas possibilidades, a aprender a receber energia, e sintonizar em vibrações mais elevadas" Renata Costanzo - Terapeuta especialista em infraestrutura emocional

A terapia Barras de Access® são o acesso à nossa consciência. Há três décadas, a ferramenta energética de expansão da consciência foi criada pelo norte-americano Gary Douglas, e vem ganhando adeptos. As Barras de Access® atuam diluindo tudo que construímos e criamos que impedem nossa cura, e abrem caminho para alcançarmos pontos de vista mais amplos, sem julgamentos, certo e errado, bom e ruim, o que é ou não possível, destaca Renata.

A terapia de Barras de Access® atua diluindo tudo que construímos e criamos que impedem nossa cura, da forma que cada pessoa necessita, pois cada um criou seu próprio sistema de crenças e paradigmas. Por exemplo, as dores no corpo podem ser a forma de comunicação sua com seu corpo, e isso pode mudar tendo suas as barras corridas. É uma forma de abrir o caminho para alcançarmos pontos de vista mais amplos, sem julgamentos, certo e errado, bom e ruim, o que é ou não possível, aponta Renata.

A terapeuta pontua que a técnica facilita a expansão da consciência e a percepção de como ver as situações. Ajudam a abrir o Universo de infinitas possibilidades, a aprender a receber energia, e sintonizar em vibrações mais elevadas, para sintonizar também nas mudanças que desejamos, finaliza a profissional.

Alguns benefícios das terapias energéticas:

Renata explicou como as terapias colaboram para os principais benefícios. Confira: