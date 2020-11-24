Terapias energéticas: saiba como funciona e quais são os benefícios

Em meio à correria diária e o estresse constante, o equilíbrio e a tranquilidade são dois estados emocionais muito desejados. O corpo sofre influências externas e internas que conduzem a estados de tristeza, raiva, angústia, e que levam a dores e ao desenvolvimento de doenças. Alguns hábitos, como a meditação, por exemplo, ajudam a reduzir esses problemas. E a novidade são as terapias energéticas, alternativas para cuidar da saúde, do corpo e da mente, que vêm ganhando cada vez mais adeptos pelo país.
Na jornada do autoconhecimento profundo, o profissional terapeuta colabora com esses cuidados. As respostas para tudo que precisamos já estão dentro de nós. O terapeuta colabora para que a pessoa se redescubra e se permita receber energia, ampliar a consciência de si mesma e sobre seus comportamentos, e isso envolve, medos, inseguranças, bloqueios, traumas, de forma a superar essas limitações, explica a terapeuta especialista em infraestrutura emocional Renata Costanzo.
Segundo a profissional, as terapias proporcionam benefícios para a saúde, como redução de ansiedade, estresse e sensação de cansaço, tranquilidade para a mente, relaxamento para o corpo, melhora o sono e alivia incômodos provocados por dores musculares e de cabeça.
As terapias energéticas como Barras de Access®, Sistema de Cura Multidimensional, Reiki, e outras, podem contribuir para a saúde do corpo e o reequilíbrio emocional. Cada uma tem uma técnica específica, mas todas têm a finalidade de proporcionar mais vitalidade e equilíbrio, diz a terapeuta.
Acesso à consciência
"Ajudam a abrir o Universo de infinitas possibilidades, a aprender a receber energia, e sintonizar em vibrações mais elevadas"
A terapia Barras de Access® são o acesso à nossa consciência. Há três décadas, a ferramenta energética de expansão da consciência foi criada pelo norte-americano Gary Douglas, e vem ganhando adeptos. As Barras de Access® atuam diluindo tudo que construímos e criamos que impedem nossa cura, e abrem caminho para alcançarmos pontos de vista mais amplos, sem julgamentos, certo e errado, bom e ruim, o que é ou não possível, destaca Renata.
A terapia de Barras de Access® atua diluindo tudo que construímos e criamos que impedem nossa cura, da forma que cada pessoa necessita, pois cada um criou seu próprio sistema de crenças e paradigmas. Por exemplo, as dores no corpo podem ser a forma de comunicação sua com seu corpo, e isso pode mudar tendo suas as barras corridas. É uma forma de abrir o caminho para alcançarmos pontos de vista mais amplos, sem julgamentos, certo e errado, bom e ruim, o que é ou não possível, aponta Renata.
A terapeuta pontua que a técnica facilita a expansão da consciência e a percepção de como ver as situações. Ajudam a abrir o Universo de infinitas possibilidades, a aprender a receber energia, e sintonizar em vibrações mais elevadas, para sintonizar também nas mudanças que desejamos, finaliza a profissional.
Alguns benefícios das terapias energéticas:
Renata explicou como as terapias colaboram para os principais benefícios. Confira:
Melhora a qualidade do sono
Restabelecendo o equilíbrio do fluxo de energia do corpo, a pessoa começa a perceber que vive no presente, desperta para a consciência de si mesmo e passa a lidar com o que está fora dela (preocupações e medos que geram stress e ansiedade) de uma nova forma.
O que drena nossa energia é utilizá-la sem consciência. E receber cuidados pelas terapias energéticas seja via Barras de Access, Sistema de Cura Multidimensional, ou outra forma que escolher, restabelece o equilíbrio no corpo, relaxando as tensões e aflorando disposição.
Uma pessoa equilibrada age em harmonia com seu corpo, sua mente e seu espírito. No equilíbrio energético está também a harmonia interior, e assim as atitudes mudam.
Reduzindo as tensões emocionais, mentais e corporais, as dores se diluem. É simples assim.
À medida que as tensões diminuem, a aceleração mental dá lugar à fluidez dos pensamentos, os sentimentos se harmonizam, a pessoa percebe melhor as necessidades do corpo, e o sono volta a realizar sua função restauradora.