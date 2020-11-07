6 dicas valiosas para quem quer começar a meditar

Escolher um lugar adequado e um bom horário estão entre as dicas do professor de yoga Crédito: Freepik

A pandemia e todo o contexto ocasionado por ela acarretou ainda mais estresse e ansiedade na rotina de muitos brasileiros. Com isso, muita gente recorreu à Internet para encontrar soluções. As buscas por meditações e dicas de como começar a meditar aumentaram consideravelmente e quem pesquisou tomou uma ótima decisão. Isso porque a técnica desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade, foco e inteligência emocional, além de diminuir a ansiedade.

Dante Negreiros é professor de Ioga e explica que a meditação é uma prática milenar que vem alcançando comprovação científica de seus benefícios nos últimos anos. Uma vez escutei de um professor que se algo perdura por muito tempo, é porque realmente traz efeitos positivos. Esse é o caso da meditação, que melhora a vida do indivíduo tanto fisicamente, como mental, emocional e espiritualmente, afirma.

BENEFÍCIOS

"Ao meditar levamos a consciência à diferentes partes da mente" Dante Negreiros - Professor de yoga

Em relação aos benefícios físicos, Dante salienta que há uma desaceleração do metabolismo, isso ocorre devido à redução do fluxo da respiração, que se torna mais calma e tranquila, diminuindo os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Os níveis de adrenalina caem, dissolvendo tensões, medos e a sensação de estarmos sempre lutando ou fugindo, destaca.

Já mentalmente, segundo Dante, há uma melhora expressiva na concentração e na qualidade da presença.

Ao meditar levamos a consciência à diferentes partes da mente. Normalmente operamos na parte superficial e racional da mente, com a prática somos capazes de nos afastar da intelectualização. Nos conscientizamos de medos que nem sabíamos que existiam, que se expressam na forma de raiva, depressão, ansiedade, ódio, insegurança. Uma vez que observamos de perto e sem julgamentos nossos complexos, podemos removê-los e a felicidade genuína é alcançada, acrescenta o professor.

Emocionalmente, a meditação colabora para que o indivíduo se torne menos reativo ao mundo externo. Uma vez que aprendemos a observar sem reagir, lidamos melhor com as adversidades externas, somos capazes que sentir a emoção sem nos identificarmos com ela, com a certeza da sua transitoriedade e impermanência, pontua.

Os benefícios não param por aí. Dante explica que eles também estão presentes no âmbito espiritual. Ao nos afastarmos da mente racional e intelectual, das comparações e julgamentos, nos conectamos com a fonte de toda criação.

DICAS PARA INICIANTES

O profissional listou seis dicas essenciais para quem quer incluir a prática na rotina. Confira: