6 grupos alimentares para melhorar a saúde da pele

A pele é o maior órgão do corpo e tem como função proteger o organismo de bactérias e vírus, além de armazenar água, gorduras e vitaminas. Logo, os cuidados são importantes não somente por questões estéticas, como também para manter a boa saúde. Uma maneira prática de fazer isso é adotando uma dieta balanceada.
Pensando nisso, o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, lista 6 alimentos benéficos para a pele. Confira!
1. Frutas e vegetais frescos
Espinafre, brócolis, maçãs, bananas e cenouras são alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes , essenciais para a saúde geral.
2. Proteínas magras
Peito de frango, peixe, ovos, tofu e feijão são essenciais para a construção e reparação de tecidos, além de serem fonte de energia.
3. Grãos integrais
Arroz integral, quinoa, aveia e pão integral são alimentos ricos em fibras, ajudam na digestão e proporcionam uma liberação lenta de energia.
4. Laticínios ou alternativas
Iogurte grego, leite desnatado, queijos magros e leite de amêndoa fornecem cálcio e proteínas essenciais para a saúde dos ossos e músculos.
5. Oleaginosas e sementes
Amêndoas, nozes, sementes de chia e de linhaça são ricas em gorduras saudáveis , proteínas e fibras, ajudam na saciedade e na saúde do coração.
6. Óleo de coco
Vale apostar no óleo de coco virgem ou extravirgem para usar na pele. Este tipo de óleo é obtido a partir da carne fresca do coco, sem o uso de produtos químicos ou processos de refinamento, preservando suas propriedades naturais.
“O método de prensagem a frio mantém os nutrientes e antioxidantes intactos, o que é benéfico para a pele. O óleo de coco não refinado mantém seu aroma natural de coco e todos os seus nutrientes essenciais, como ácidos graxos e antioxidantes, ótimos para a hidratação e proteção da pele”, recomenda o dermatologista.
Alimentos que devem ser evitados
Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, o consumo de açúcares e carboidratos refinados precisa ser evitado, pois aumenta a glicose no sangue, podendo intensificar a oleosidade da pele. O mesmo serve para leites gordurosos, pois se acredita que os hormônios contidos neles induzem a glândula sebácea a produzir mais oleosidade, causando acne.