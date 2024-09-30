6 grupos alimentares para melhorar a saúde da pele

[Edicase]Alimentação balanceada é essencial para manter a saúde da pele (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:

A pele é o maior órgão do corpo e tem como função proteger o organismo de bactérias e vírus, além de armazenar água, gorduras e vitaminas. Logo, os cuidados são importantes não somente por questões estéticas, como também para manter a boa saúde. Uma maneira prática de fazer isso é adotando uma dieta balanceada.

Pensando nisso, o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, lista 6 alimentos benéficos para a pele. Confira!

1. Frutas e vegetais frescos

Espinafre, brócolis, maçãs, bananas e cenouras são alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes , essenciais para a saúde geral.

2. Proteínas magras

Peito de frango, peixe, ovos, tofu e feijão são essenciais para a construção e reparação de tecidos, além de serem fonte de energia.

3. Grãos integrais

Arroz integral, quinoa, aveia e pão integral são alimentos ricos em fibras, ajudam na digestão e proporcionam uma liberação lenta de energia.

Leite de amêndoas favorece a saúde da pele (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock) Crédito:

4. Laticínios ou alternativas

Iogurte grego, leite desnatado, queijos magros e leite de amêndoa fornecem cálcio e proteínas essenciais para a saúde dos ossos e músculos.

5. Oleaginosas e sementes

Amêndoas, nozes, sementes de chia e de linhaça são ricas em gorduras saudáveis , proteínas e fibras, ajudam na saciedade e na saúde do coração.

6. Óleo de coco

Vale apostar no óleo de coco virgem ou extravirgem para usar na pele. Este tipo de óleo é obtido a partir da carne fresca do coco, sem o uso de produtos químicos ou processos de refinamento, preservando suas propriedades naturais.

“O método de prensagem a frio mantém os nutrientes e antioxidantes intactos, o que é benéfico para a pele. O óleo de coco não refinado mantém seu aroma natural de coco e todos os seus nutrientes essenciais, como ácidos graxos e antioxidantes, ótimos para a hidratação e proteção da pele”, recomenda o dermatologista.

Alimentos que devem ser evitados