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Saúde da pele

6 grupos alimentares para melhorar a saúde da pele

Veja como inserir na rotina alguns tipos de alimentos pode contribuir para a beleza
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 set 2024 às 08:00

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Alimentação balanceada é essencial para manter a saúde da pele (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:
A pele é o maior órgão do corpo e tem como função proteger o organismo de bactérias e vírus, além de armazenar água, gorduras e vitaminas. Logo, os cuidados são importantes não somente por questões estéticas, como também para manter a boa saúde. Uma maneira prática de fazer isso é adotando uma dieta balanceada.
Pensando nisso, o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, lista 6 alimentos benéficos para a pele. Confira!

1. Frutas e vegetais frescos

Espinafre, brócolis, maçãs, bananas e cenouras são alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes , essenciais para a saúde geral.

2. Proteínas magras

Peito de frango, peixe, ovos, tofu e feijão são essenciais para a construção e reparação de tecidos, além de serem fonte de energia.

3. Grãos integrais

Arroz integral, quinoa, aveia e pão integral são alimentos ricos em fibras, ajudam na digestão e proporcionam uma liberação lenta de energia.
Imagem Edicase Brasil
Leite de amêndoas favorece a saúde da pele (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock) Crédito:

4. Laticínios ou alternativas

Iogurte grego, leite desnatado, queijos magros e leite de amêndoa fornecem cálcio e proteínas essenciais para a saúde dos ossos e músculos.

5. Oleaginosas e sementes

Amêndoas, nozes, sementes de chia e de linhaça são ricas em gorduras saudáveis , proteínas e fibras, ajudam na saciedade e na saúde do coração.

6. Óleo de coco

Vale apostar no óleo de coco virgem ou extravirgem para usar na pele. Este tipo de óleo é obtido a partir da carne fresca do coco, sem o uso de produtos químicos ou processos de refinamento, preservando suas propriedades naturais.
“O método de prensagem a frio mantém os nutrientes e antioxidantes intactos, o que é benéfico para a pele. O óleo de coco não refinado mantém seu aroma natural de coco e todos os seus nutrientes essenciais, como ácidos graxos e antioxidantes, ótimos para a hidratação e proteção da pele”, recomenda o dermatologista.

Alimentos que devem ser evitados

Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, o consumo de açúcares e carboidratos refinados precisa ser evitado, pois aumenta a glicose no sangue, podendo intensificar a oleosidade da pele. O mesmo serve para leites gordurosos, pois se acredita que os hormônios contidos neles induzem a glândula sebácea a produzir mais oleosidade, causando acne.

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