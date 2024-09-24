Seca, oleosa ou acneica? Veja qual produto ideal para cada tipo de pele

Cada tipo de pele exige um cuidado específico Crédito: Shutterstock

Com a variedade de produtos de cuidados com a pele disponíveis no mercado, escolher o mais adequado pode ser um desafio considerando as diferentes necessidades de cada tipo de pele. Cuidar da pele vai além de uma questão estética, trata-se de manter a saúde e o bem-estar. A Dra. Cibele Hasmann Freire, especialista em dermatologia e parceria de Naos, esclarece quais são os produtos ideais para pele seca, oleosa e com tendência à acne, ajudando a direcionar as escolhas para resultados mais eficazes e duradouros.

A pele é o maior órgão do corpo e desempenha um papel crucial na proteção contra agentes externos, além de regular a temperatura corporal e ajudar na eliminação de toxinas. "Negligenciar os cuidados diários pode levar ao aparecimento de problemas como ressecamento, excesso de oleosidade, acne e até mesmo o envelhecimento precoce", alerta a Dra. Cibele Hasmann. Por isso, escolher os produtos certos, com ingredientes eficazes, é essencial para garantir uma pele saudável e equilibrada.

A escolha da textura do produto é igualmente importante e deve ser adaptada ao tipo de pele. “Texturas mais leves, como géis e loções, são ideais para peles oleosas, pois absorvem rapidamente e não deixam resíduos. Já as peles secas se beneficiam de cremes mais densos e ricos, que proporcionam uma hidratação mais intensa e duradoura. Optar pela textura certa faz toda a diferença na eficácia do produto e no conforto durante o uso. Uma pele bem cuidada e hidratada é mais resistente, radiante e reflete saúde", destaca a dermatologista.

Conheça algumas das condições faciais mais comuns

01 Pele Oleosa A pele oleosa tende a produzir excesso de sebo, o que pode resultar em poros obstruídos e acne. O segredo para cuidar desse tipo de pele é controlar a oleosidade sem causar ressecamento. Géis de limpeza são a escolha ideal, especialmente aqueles formulados com ácido salicílico, que é eficaz na desobstrução dos poros. Para hidratação, opte por hidratantes leves, oil-free e não comedogênicos, que oferecem a hidratação necessária sem aumentar a oleosidade. 02 Pele mista A pele mista apresenta áreas oleosas, geralmente na zona T (testa, nariz e queixo), e áreas secas nas bochechas. Para equilibrar essas necessidades variadas, é importante usar produtos específicos. Limpadores suaves, que removem o excesso de óleo sem ressecar as áreas secas, são essenciais. Hidratantes multifuncionais, contendo ingredientes como niacinamida, ajudam a equilibrar a produção de óleo. Além disso, tratamentos direcionados, como ativos matificantes na zona T e séruns hidratantes nas bochechas, são estratégias eficazes para manter a pele equilibrada. 03 Pele Sensível A pele sensível pode reagir a produtos e ambientes com vermelhidão e irritação. É essencial usar produtos específicos para minimizar essas reações. Escolher hidratantes em gel hipoalergênicos, sem fragrâncias, parabenos e sulfatos, reduz o risco de irritação. Ingredientes calmantes, como aloe vera, camomila e centella asiática, são conhecidos por suas propriedades calmantes, sendo ideais para esse tipo de pele. 04 Pele Madura A pele madura tende a ser mais seca e pode apresentar linhas finas, rugas e perda de elasticidade. Produtos que promovem a regeneração celular e a hidratação são essenciais. Retinoides são uma excelente opção, pois ajudam a estimular a produção de colágeno e a reduzir a aparência de linhas finas. Hidratantes enriquecidos com antioxidantes, como vitaminas C e E, protegem a pele dos danos ambientais. Além disso, séruns de reparação com peptídeos podem ajudar a firmar a pele e melhorar sua textura.

Cuidados específicos

Cuidar de cada tipo de pele com produtos específicos é essencial para manter sua saúde e aparência. Entender as necessidades particulares da pele oleosa, mista, sensível e madura permite que você selecione as fórmulas mais adequadas, garantindo que sua pele permaneça equilibrada, protegida e radiante ao longo do tempo. Adaptar sua rotina de cuidados diários conforme as mudanças na pele é o caminho para uma pele saudável e bem cuidada em todas as fases da vida.

Confira abaixo alguns produtos que podem ajudar a cuidar da pele de forma certeira: