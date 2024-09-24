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Saúde

Seca, oleosa ou acneica? Veja qual produto ideal para cada tipo de pele

Entenda como escolher os produtos certos para cada tipo de pele, mantendo-a saudável, equilibrada e radiante com cuidados personalizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2024 às 16:48

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 16:48

Cuidados com a pele
Cada tipo de pele exige um cuidado específico Crédito: Shutterstock
Com a variedade de produtos de cuidados com a pele disponíveis no mercado, escolher o mais adequado pode ser um desafio considerando as diferentes necessidades de cada tipo de pele. Cuidar da pele vai além de uma questão estética, trata-se de manter a saúde e o bem-estar. A Dra. Cibele Hasmann Freire, especialista em dermatologia e parceria de Naos, esclarece quais são os produtos ideais para pele seca, oleosa e com tendência à acne, ajudando a direcionar as escolhas para resultados mais eficazes e duradouros.
A pele é o maior órgão do corpo e desempenha um papel crucial na proteção contra agentes externos, além de regular a temperatura corporal e ajudar na eliminação de toxinas. "Negligenciar os cuidados diários pode levar ao aparecimento de problemas como ressecamento, excesso de oleosidade, acne e até mesmo o envelhecimento precoce", alerta a Dra. Cibele Hasmann. Por isso, escolher os produtos certos, com ingredientes eficazes, é essencial para garantir uma pele saudável e equilibrada.
A escolha da textura do produto é igualmente importante e deve ser adaptada ao tipo de pele. “Texturas mais leves, como géis e loções, são ideais para peles oleosas, pois absorvem rapidamente e não deixam resíduos. Já as peles secas se beneficiam de cremes mais densos e ricos, que proporcionam uma hidratação mais intensa e duradoura. Optar pela textura certa faz toda a diferença na eficácia do produto e no conforto durante o uso. Uma pele bem cuidada e hidratada é mais resistente, radiante e reflete saúde", destaca a dermatologista.

Conheça algumas das condições faciais mais comuns

01

Pele Oleosa

A pele oleosa tende a produzir excesso de sebo, o que pode resultar em poros obstruídos e acne. O segredo para cuidar desse tipo de pele é controlar a oleosidade sem causar ressecamento. Géis de limpeza são a escolha ideal, especialmente aqueles formulados com ácido salicílico, que é eficaz na desobstrução dos poros. Para hidratação, opte por hidratantes leves, oil-free e não comedogênicos, que oferecem a hidratação necessária sem aumentar a oleosidade.

02

Pele mista

A pele mista apresenta áreas oleosas, geralmente na zona T (testa, nariz e queixo), e áreas secas nas bochechas. Para equilibrar essas necessidades variadas, é importante usar produtos específicos. Limpadores suaves, que removem o excesso de óleo sem ressecar as áreas secas, são essenciais. Hidratantes multifuncionais, contendo ingredientes como niacinamida, ajudam a equilibrar a produção de óleo. Além disso, tratamentos direcionados, como ativos matificantes na zona T e séruns hidratantes nas bochechas, são estratégias eficazes para manter a pele equilibrada.

03

Pele Sensível

A pele sensível pode reagir a produtos e ambientes com vermelhidão e irritação. É essencial usar produtos específicos para minimizar essas reações. Escolher hidratantes em gel hipoalergênicos, sem fragrâncias, parabenos e sulfatos, reduz o risco de irritação. Ingredientes calmantes, como aloe vera, camomila e centella asiática, são conhecidos por suas propriedades calmantes, sendo ideais para esse tipo de pele.

04

Pele Madura

A pele madura tende a ser mais seca e pode apresentar linhas finas, rugas e perda de elasticidade. Produtos que promovem a regeneração celular e a hidratação são essenciais. Retinoides são uma excelente opção, pois ajudam a estimular a produção de colágeno e a reduzir a aparência de linhas finas. Hidratantes enriquecidos com antioxidantes, como vitaminas C e E, protegem a pele dos danos ambientais. Além disso, séruns de reparação com peptídeos podem ajudar a firmar a pele e melhorar sua textura.

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Cuidados específicos

Cuidar de cada tipo de pele com produtos específicos é essencial para manter sua saúde e aparência. Entender as necessidades particulares da pele oleosa, mista, sensível e madura permite que você selecione as fórmulas mais adequadas, garantindo que sua pele permaneça equilibrada, protegida e radiante ao longo do tempo. Adaptar sua rotina de cuidados diários conforme as mudanças na pele é o caminho para uma pele saudável e bem cuidada em todas as fases da vida.
Confira abaixo alguns produtos que podem ajudar a cuidar da pele de forma certeira:
Produtos
ETAT PUR Peptídeo-4 Pro-Colágeno Ativo Puro

ETAT PUR Peptídeo-4 Pro-Colágeno Ativo Puro

Sérum Principia Vitamina C-10

Sérum Principia Vitamina C-10

ETAT PUR Niacinamida 5% Ativo Puro

ETAT PUR Niacinamida 5% Ativo Puro

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial Para Pele Oleosa Derm Care Sem Cor FPS 70, 40g

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial Para Pele Oleosa Derm Care Sem Cor FPS 70, 40g

Sallve Sérum Antissinais Retinol 30G

Sallve Sérum Antissinais Retinol 30G

Vitamina E 3,93% Ativo Puro

Vitamina E 3,93% Ativo Puro

Creamy Skincare Ácido Salicílico 90ml

Creamy Skincare Ácido Salicílico 90ml

etat pur retinol 0,3% 15ml

etat pur retinol 0,3% 15ml

Gel de Limpeza Principia 2% Ácido Salicílico + 5% Glicerina com 350g

Gel de Limpeza Principia 2% Ácido Salicílico + 5% Glicerina com 350g

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