Se Cuida distribui protetor solar na corrida Dez Milhas Garoto

Corredores da Dez Milhas Garoto na Terceira Ponte Crédito: Divulgação

O Se Cuida estará presente na entrega de kits da tradicional Dez Milhas Garoto, umas das corridas de rua mais conhecidas do Brasil. Nos dias 27 e 28 de setembro, o portal de saúde e bem-estar de A Gazeta distribuirá protetores solares para os inscritos da corrida, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Este ano, a corrida promete um recorde de participação, com mais de 15 mil atletas. De acordo com a gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, Lethicia Moraes, o Se Cuida está comprometido em fornecer informações da área da saúde e bem-estar aos capixabas.

Neste contexto da Dez Milhas, ela explica que a ação visa cuidar dos amantes de corrida, oferecendo protetores solares para proteger a pele da radiação ultravioleta e promovendo a conscientização sobre a importância do uso do produto diariamente, mesmo em dias nublados, pelo menos 30 minutos antes da exposição solar.