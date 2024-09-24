Se Cuida distribui protetor solar na corrida Dez Milhas Garoto

O Se Cuida estará presente na entrega de kits da tradicional Dez Milhas Garoto, umas das corridas de rua mais conhecidas do Brasil. Nos dias 27 e 28 de setembro, o portal de saúde e bem-estar de A Gazeta distribuirá protetores solares para os inscritos da corrida, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha.
Este ano, a corrida promete um recorde de participação, com mais de 15 mil atletas. De acordo com a gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, Lethicia Moraes, o Se Cuida está comprometido em fornecer informações da área da saúde e bem-estar aos capixabas.
Neste contexto da Dez Milhas, ela explica que a ação visa cuidar dos amantes de corrida, oferecendo protetores solares para proteger a pele da radiação ultravioleta e promovendo a conscientização sobre a importância do uso do produto diariamente, mesmo em dias nublados, pelo menos 30 minutos antes da exposição solar.
“Cuidar da pele é fundamental, principalmente para aqueles que passam tanto tempo expostos ao sol. Os atletas precisam de cuidados redobrados para se sentirem confortáveis para alcançarem a linha de chegada. Essa foi nossa proposta: ajudar a proteger os corredores e incentivá-los nesse desafio”, conclui Lethicia, acrescentando que a ideia foi desenvolvida em parceria com o time de Marketing da Rede Gazeta.