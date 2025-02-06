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5 benefícios do ácido retinoico para a pele

Derivado da vitamina A, ele é amplamente utilizado para tratar acne, manchas, sinais de envelhecimento e melhorar a textura da pele

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 13:00

Portal Edicase

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Publicado em 

06 fev 2025 às 13:00
O ácido retinoico é um dos ativos mais eficazes para a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O ácido retinoico é um dos ativos mais eficazes para a pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O ácido retinoico, um derivado da vitamina A, é amplamente reconhecido como um dos ativos mais eficazes em cuidados com a pele. Presente em produtos dermatológicos, ele mantém sua posição de destaque devido aos seus inúmeros benefícios comprovados e resultados visíveis.
Os avanços na formulação de produtos também contribuíram para a permanência do ácido retinoico no mercado. Isso porque elas oferecem opções que minimizam a irritação e a sensibilidade, permitindo que mais pessoas se beneficiem de suas propriedades sem desconforto.
“O ácido retinoico permanece no topo da lista de ativos em cuidados com a pele devido à sua eficácia comprovada, versatilidade e capacidade de proporcionar resultados visíveis e duradouros. Seja para combater os sinais de envelhecimento, tratar acne ou melhorar a textura e o tom da pele, o ácido retinoico continua sendo um aliado poderoso e indispensável para uma pele saudável e rejuvenescida”, conta Talita Bovi, mestre em biomedicina e especialista em estética com ênfase em cosmetologia.
Abaixo, com a ajuda da Talita Bovi, listamos alguns dos benefícios do ácido retinoico para a pele. Confira!

1. Estímulo à produção de colágeno

O ácido retinoico estimula a produção de colágeno , a proteína responsável por manter a pele firme e elástica. Com o envelhecimento, a produção de colágeno diminui, levando à formação de rugas e flacidez. O uso regular dessa substância ajuda a reverter esses sinais, promovendo uma pele mais jovem e firme.

2. Aceleração da renovação celular

Este ativo acelera o processo de renovação celular, removendo células mortas e promovendo a regeneração de novas. Isso resulta em uma pele mais suave, com textura uniforme e aparência revitalizada.

3. Tratamento da acne

O ácido retinoico é altamente eficaz no tratamento da acne, ajudando a desobstruir os poros, reduzir a produção de sebo e prevenir a formação de novas espinhas . Ele também ajuda a minimizar cicatrizes de acne e hiperpigmentação.

4. Redução de manchas e hiperpigmentação

Por sua capacidade de acelerar a renovação celular, o ácido retinoico ajuda a clarear manchas escuras e uniformizar o tom da pele. Isso o torna um aliado poderoso contra hiperpigmentação e manchas solares.
O ácido retinoico melhora a textura da pele, deixando-a mais suave e lisa (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)
O ácido retinoico melhora a textura da pele, deixando-a mais suave e lisa Crédito: Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock

5. Melhora da textura da pele

Ao promover a remoção de células mortas e a regeneração celular, o ácido retinoico melhora significativamente a textura da pele, deixando-a mais lisa e suave.

Como utilizar o ácido retinoico

Para obter os benefícios do ácido retinoico, é fundamental utilizá-lo da maneira correta e com a orientação de um dermatologista. Isso porque seu uso inadequado pode causar irritação, descamação e sensibilidade excessiva. Por isso, é essencial seguir a recomendação de um especialista, que indicará a concentração ideal e a frequência de aplicação conforme as necessidades da pele de cada pessoa.
“[…] Sempre use protetor solar durante o dia, pois o ácido retinoico pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol. Evite combinar com outros ativos irritantes e hidrate bem a pele para minimizar qualquer possível ressecamento ou descamação. Consultar um profissional para orientação personalizada também é recomendado, especialmente para ajustar a concentração e o regime conforme as necessidades específicas da sua pele”, ensina Talita Bovi.

Maximizando os benefícios

Para maximizar os benefícios do produto e promover a absorção eficaz dos ingredientes, técnicas de massagem suaves e circulares são recomendadas. “Comece aplicando uma quantidade adequada de creme na pele limpa e levemente úmida. Em seguida, use os dedos para fazer movimentos circulares ascendentes, especialmente nas áreas que deseja focar”, ensina a profissional.
Segundo ela, isso proporciona diversos benefícios à pele. “Essa massagem não apenas facilita a absorção do produto, mas também melhora a circulação sanguínea e linfática, ajudando a reduzir a retenção de líquidos e melhorar a firmeza da pele ao longo do tempo. Dedique alguns minutos a essa técnica diariamente para obter resultados visíveis e uma experiência relaxante de autocuidado “, finaliza Talita Bovi.
Por Ana Carolina Baili

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