De gel a creme: 4 texturas de hidratantes para a pele

01

Gel

Os hidratantes em gel são leves e de rápida absorção. A grande vantagem é que eles têm uma textura aquosa que se espalha facilmente na pele e não deixa resíduos oleosos. Geralmente, essa textura de hidratante é mais indicada para peles oleosas e mistas. Isso porque, dependendo da composição do produto, não obstrui os poros e ajuda a controlar a produção de sebo. Além disso, é ótimo para uso em climas quentes e úmidos.

02

Creme

Os cremes costumam ser mais espessos e ricos em ativos benéficos para a pele, contendo uma alta concentração de óleos e emolientes. Todavia, demoram mais para serem absorvidos e deixam uma camada protetora na pele. Os hidratantes com essa textura são perfeitos para peles secas e muito secas, pois proporcionam hidratação intensa e duradoura. Além disso, dependendo do tipo de produto, podem ser recomendados para uso noturno e em climas frios e secos, em que a pele necessita de maior proteção contra a perda de umidade .

03

Sérum

Os hidratantes em forma de séruns têm uma textura fluida e leve, geralmente à base de água ou óleo, e são altamente concentrados em ativos. Dessa maneira, penetram profundamente na pele para fornecer benefícios específicos. Esse tipo de textura costuma ser adequada para todos os tipos de pele, dependendo dos ingredientes ativos. Além disso, esses hidratantes também podem ser ideais para tratar problemas específicos, como sinais de envelhecimento, hiperpigmentação ou desidratação profunda.

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Loção