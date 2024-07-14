De gel a creme: 4 texturas de hidratantes para a pele

A pele desidratada pode sofrer com descamação, podendo apresentar até mesmo rachaduras (fissuras) e coceira. Para evitar isso, o uso de hidratantes torna-se o melhor aliado – contribuindo, também, para deixar a pele mais bonita.
“Como regra geral, hidratar (pelo menos duas vezes por dia) será sua melhor jogada. Os hidratantes são importantes para melhorar e manter a função de barreira e podem ajudar a prevenir e reparar danos”, defende a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Por isso, abaixo, confira 4 texturas de hidratantes para a pele que você pode utilizar!
01
Gel
Os hidratantes em gel são leves e de rápida absorção. A grande vantagem é que eles têm uma textura aquosa que se espalha facilmente na pele e não deixa resíduos oleosos. Geralmente, essa textura de hidratante é mais indicada para peles oleosas e mistas. Isso porque, dependendo da composição do produto, não obstrui os poros e ajuda a controlar a produção de sebo. Além disso, é ótimo para uso em climas quentes e úmidos.
02
Creme
Os cremes costumam ser mais espessos e ricos em ativos benéficos para a pele, contendo uma alta concentração de óleos e emolientes. Todavia, demoram mais para serem absorvidos e deixam uma camada protetora na pele. Os hidratantes com essa textura são perfeitos para peles secas e muito secas, pois proporcionam hidratação intensa e duradoura. Além disso, dependendo do tipo de produto, podem ser recomendados para uso noturno e em climas frios e secos, em que a pele necessita de maior proteção contra a perda de umidade .
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Sérum
Os hidratantes em forma de séruns têm uma textura fluida e leve, geralmente à base de água ou óleo, e são altamente concentrados em ativos. Dessa maneira, penetram profundamente na pele para fornecer benefícios específicos. Esse tipo de textura costuma ser adequada para todos os tipos de pele, dependendo dos ingredientes ativos. Além disso, esses hidratantes também podem ser ideais para tratar problemas específicos, como sinais de envelhecimento, hiperpigmentação ou desidratação profunda.
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Loção
As loções são menos espessas que os cremes, com uma consistência suave e fácil de espalhar. Geralmente, esse tipo de hidratante possui uma mistura equilibrada de água e óleos, absorvendo-se mais rapidamente. Elas podem ser indicadas para peles normais a mistas. Isso porque proporcionam uma hidratação leve a moderada, sendo ideais para o uso diário e para quem prefere uma sensação menos pesada na pele.