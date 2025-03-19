Homem é preso após esfaquear a companheira em Castelo

Um homem de 39 anos foi preso após esfaquear a própria companheira, de 29 anos, na noite de terça-feira (18) no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O ferimento foi tão profundo que chegou a atingir o osso dela. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu depois do crime, mas acabou localizado durante buscas na cidade.
De acordo com o relato da mulher aos militares, ela e o companheiro tiveram uma discussão, ele pegou uma faca e a atacou, causando um ferimento nas costas. A agressão foi presenciada pela mãe da vítima. A jovem foi socorrida com a ajuda de vizinhos ao Hospital Municipal de Castelo.
À Polícia Militar, uma testemunha contou que o suspeito teria jogado a faca em uma área de mata, mas o objeto não foi localizado. Após buscas pela cidade, o agressor foi encontrado na Travessa Francisco Pereira, nas proximidades de sua residência, e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a equipe médica do hospital, a vítima sofreu um ferimento de aproximadamente 12 centímetros de profundidade, atingindo um osso do quadril. A mulher foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, a Polícia Civil disse que o criminoso foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.