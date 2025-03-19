Professora sai para fazer caminhada e morre atropelada em Nova Venécia

A Polícia Civil investiga a morte de uma professora de 64 anos, identificada como Dina Tereza Pimentel da Silva, que saiu de casa para fazer uma caminhada matinal e foi encontrada caída com marcas de atropelamento às margens da rodovia ES 381, na terça-feira (18), em Guararema, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que prestavam socorro à vítima e tentavam estabilizá-la. O Samu informou aos policiais que suspeitavam de um atropelamento, que a vítima estava em estado grave e seria levada a um hospital de Colatina. No entanto, durante o trajeto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
O filho da vítima contou aos policiais militares que a mãe constumava realizar caminhada matinal às margens da rodovia.
Suspeito foi até delegacia
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Fontes da corporação informaram, na manhã desta quarta-feira (19), que o suspeito de atropelar a mulher se apresentou à Delegacia Regional do município e confessou o caso. O depoimento dele foi agendado e, em seguida, ele foi liberado.
O corpo de Dina começou a ser velado ainda na terça-feira no distrito de Guararema, e foi sepultado na manhã desta quarta-feira, no cemitério da comunidade. Parentes e amigos foram ao local prestar solidariedade e disseram ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, que a professora era muito querida por todos.