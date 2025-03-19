Professora sai para fazer caminhada e morre atropelada em Nova Venécia

A professora Dina Tereza Pimentel da Silva, de 64 anos Crédito: Acervo pessoal

De acordo com a Polícia Militar , ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) , que prestavam socorro à vítima e tentavam estabilizá-la. O Samu informou aos policiais que suspeitavam de um atropelamento, que a vítima estava em estado grave e seria levada a um hospital de Colatina. No entanto, durante o trajeto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

O filho da vítima contou aos policiais militares que a mãe constumava realizar caminhada matinal às margens da rodovia.

Suspeito foi até delegacia

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Fontes da corporação informaram, na manhã desta quarta-feira (19), que o suspeito de atropelar a mulher se apresentou à Delegacia Regional do município e confessou o caso. O depoimento dele foi agendado e, em seguida, ele foi liberado.