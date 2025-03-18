Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crimes ambientais

Aves em extinção são resgatadas e materiais de caça são apreendidos no ES

Ação realizada pelo Iema e Polícia Militar Ambiental foi realizada no Monumento Natural Serra das Torres (Monast), no Sul do Estado

Publicado em 18 de Março de 2025 às 19:56

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 mar 2025 às 19:56
Aves, armadilhas, gaiolas e armas foram apreendidas no Sul do ES
Aves, armadilhas, gaiolas e armas foram apreendidas no Sul do ES Crédito: Divulgação/Iema
Quase vinte aves foram resgatadas e materiais utilizados para caça foram apreendidos no Monumento Natural Serra das Torres (Monast), localizado entre os municípios de Muqui, Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua, na Região Sul do Estado. A operação, que envolveu o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Polícia Militar Ambiental, aconteceu entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12) da última semana, mas foi divulgada nesta terça-feira (18). 
Durante a ação, seis pessoas foram multadas por dano a fauna nativa e por intervenção no solo gerando processos erosivos. Todos responderão na justiça por crime ambiental por capturar ou caçar espécimes da fauna silvestre. No total, entre as 19 aves resgatadas, haviam cinco da espécie trinca-ferro, que está ameaçada de extinção. Também foram apreendidos materiais utilizados para caça como armas, armadilhas, redes de pesca e cartuchos de arma.
Quase 20 aves foram resgatadas e armadilhas apreendidas
Quase 20 aves foram resgatadas, sendo cinco de espécies em extinção Crédito: Divulgação/Iema
“As Unidades de Conservação são refúgios fundamentais para a biodiversidade no Espírito Santo, mas têm sido impactadas por diversas atividades prejudiciais em seu entorno. Por isso, ações de fiscalização são essenciais para garantir a preservação desses ecossistemas”
Rildo de Oliveira - Agente ambiental do Iema

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Mimoso do Sul Muqui Atílio Vivácqua ES Sul Crimes Iema Polícia Ambiental Caças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados