Aves em extinção são resgatadas e materiais de caça são apreendidos no ES

Quase vinte aves foram resgatadas e materiais utilizados para caça foram apreendidos no Monumento Natural Serra das Torres (Monast), localizado entre os municípios de Muqui, Mimoso do Sul e Atílio Vivácqua, na Região Sul do Estado. A operação, que envolveu o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e a Polícia Militar Ambiental, aconteceu entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12) da última semana, mas foi divulgada nesta terça-feira (18).

Durante a ação, seis pessoas foram multadas por dano a fauna nativa e por intervenção no solo gerando processos erosivos. Todos responderão na justiça por crime ambiental por capturar ou caçar espécimes da fauna silvestre. No total, entre as 19 aves resgatadas, haviam cinco da espécie trinca-ferro, que está ameaçada de extinção. Também foram apreendidos materiais utilizados para caça como armas, armadilhas, redes de pesca e cartuchos de arma.