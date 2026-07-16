Capixabas campeãs mundiais, Neymara Carvalho e Luna Hardman disputam Brasileiro de Bodyboarding

A etapa do Paraná do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2026, o Paraná Bodyboarding Pro 2026, começa nesta sexta-feira (17) para as campeãs mundiais Neymara Carvalho e Luna Hardman. É a terceira etapa da disputa nesta temporada, que terá baterias até este domingo (19), no Balneário Ipanema, no Pontal do Paraná. As capixabas Neymara e Luna, mãe e filha, competem na categoria Profissional Feminina.



Luna, 20 anos, bicampeã mundial Pro Junior, que desde 2025 disputa exclusivamente a categoria Profissional, chega ao Paraná motivada pelo vice-campeonato na etapa de Itacoatiara, em Niterói (RJ), no mês de junho, e com foco no título deste ano. Antes, na primeira disputa de 2026, no Ceará, em março, ficou em terceiro lugar. A etapa decisiva da temporada será em novembro, em Búzios (RJ).



"Muito animada para competir nessa terceira etapa do Brasileiro. Estou bem no ranking e quero conseguir uma boa colocação aqui para ir para a última etapa em busca do título", destaca Luna, atual terceira colocada no ranking brasileiro, patrocinada pela ArcelorMittal, BZ Pro Boards e Mitsubishi, apoiada pelo Instituto Neymara Carvalho e pela Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba).



"É uma disputa muito especial. Só tinha vindo uma vez e fui campeã, minha primeira vitória no Circuito Brasileiro Profissional, em 2023. Uma onda que gosto bastante, potente mas ao mesmo tempo com linha de onda, em que me identifico. Focada para mostrar o que venho treinando e vamos com tudo", completa a capixaba.



Neymara, 50 anos, pentacampeã mundial Profissional, referência no bodyboarding dentro e fora do mar, não esconde a motivação em retornar ao Circuito Brasileiro este ano.



"Muito feliz em disputar o circuito na íntegra agora em 2026, voltando após alguns anos. As condições do mar estão boas e quero poder apresentar um bom nível para buscar a vitória", afirma a pentacampeã, décima primeira colocada no ranking, patrocinada pela ArcelorMittal e Mitsubishi, e presidente do Instituto Neymara Carvalho (INC).



"Estou de volta este ano, participando das etapas, continuando na ativa, competitivamente, e me preparando para o Circuito Mundial, em que vamos ter uma sequência de grandes eventos a partir de agosto, um atrás do outro", completa Neymara.

