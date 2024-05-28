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Oleaginosas

Fonte de proteínas: 7 benefícios do amendoim para a saúde

Esse alimento melhora o funcionamento do organismo, ajuda a eliminar peso e favorece o ganho de massa muscular

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 mai 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
O amendoim oferece inúmeros benefícios à saúde  Crédito: dinosmichail | Shutterstock
O amendoim, frequentemente associado a petiscos e muito consumido como pasta ou manteiga por praticantes de atividades físicas como musculação, também pode oferecer diversos benefícios para a saúde. Então, por que não explorar as vantagens desse alimento versátil e saboroso? Descubra como essa leguminosa oleaginosa pode contribuir para uma vida mais saudável!

1. Fonte de proteínas e energia

O amendoim é uma excelente fonte de proteínas, essenciais para a construção e a reparação dos tecidos do corpo. Cada 100 g de amendoim contém aproximadamente 25 g de proteína. Isso faz dele uma opção interessante para vegetarianos e veganos, além de ser ideal para quem pratica atividades físicas intensas e precisa de uma recuperação muscular eficiente.
“A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, explica a nutricionista Iana Mizumukai de Araújo, da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. 
O amendoim é uma excelente fonte de energia devido à sua combinação de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos. Comer amendoim pode fornecer um aumento sustentado de energia, ideal para quem precisa de um impulso durante o dia. Além disso, a presença de magnésio ajuda na produção de energia, tornando o amendoim um ótimo lanche para manter os níveis de energia elevados.

2. Rico em gorduras saudáveis

O amendoim é rico em gorduras insaturadas, conhecidas por melhorar a saúde cardiovascular. De acordo a nutricionista Natália Colombo, as oleaginosas, incluindo o amendoim, devem fazer parte de uma alimentação saudável porque são compostas por gorduras boas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica.

3. Abundante em vitaminas e minerais

O amendoim é repleto de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, magnésio, folato e cobre. A vitamina E é um potente antioxidante que combate os radicais livres, enquanto o magnésio desempenha um papel crucial na função muscular e nervosa. O folato é vital para a formação do DNA e o cobre auxilia na produção de energia e no fortalecimento do sistema imunológico. Outros nutrientes presentes no amendoim incluem fósforo, que ajuda a manter ossos e dentes fortes, e niacina, que apoia a função cerebral e a saúde da pele.

4. Antioxidantes poderosos

Fonte de antioxidantes, o amendoim ajuda a combater o estresse oxidativo, que pode levar ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de várias doenças crônicas. O resveratrol, um antioxidante encontrado na oleaginosa, tem sido associado a uma melhor saúde cardiovascular e a propriedades anti-inflamatórias.
Além do resveratrol, o amendoim contém ácido p-cumárico e polifenóis, que ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo e na prevenção de doenças crônicas, contribuindo para uma vida mais longa e saudável.
Imagem Edicase Brasil
Apesar de calórico, o amendoim pode auxiliar na perda de peso por promover a saciedade Crédito: AtlasStudio | Shutterstock

5. Pode ajudar na perda de peso

Parece contraditório? Embora o amendoim seja calórico, ele pode ajudar na perda de peso. As proteínas e fibras presentes no amendoim promovem a saciedade, reduzindo a ingestão calórica total ao longo do dia. Além disso, as gorduras saudáveis estimulam o metabolismo, ajudando a queimar calorias de forma mais eficiente.
Oleaginosas como o amendoim “possuem abundância de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

6. Controle dos níveis de açúcar no sangue

Manter os níveis de açúcar no sangue estáveis é fundamental para prevenir e gerenciar o diabetes tipo 2. O amendoim tem um baixo índice glicêmico, o que significa que ele libera açúcar lentamente na corrente sanguínea, evitando picos repentinos de glicose.
A nutricionista Fernanda Sobral diz que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

7. Benefícios para o cérebro

Rico em niacina e vitamina E, o amendoim ajuda a proteger contra o declínio cognitivo relacionado à idade. A niacina é conhecida por melhorar a função cerebral e proteger contra a degeneração neuronal, enquanto a vitamina E combate o estresse oxidativo no cérebro.
Além disso, o resveratrol presente no amendoim tem propriedades anti-inflamatórias capazes de proteger o cérebro contra danos. Incorporar amendoim à dieta pode, portanto, promover a saúde cerebral e manter a cognição afiada com o passar dos anos.

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