5 tendências de maquiagem para arrasar nas festas juninas

A ordem é ousar nas cores, brincar com texturas e trazer referências que misturam o tradicional e o fashion

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:04

Tendências de maquiagem para festa junina oferecem mais estilo ao visual Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

Junho é o mês oficial de looks caprichados, xadrez, tranças no cabelo e, claro, maquiagem temática. Mais do que um detalhe, a make virou peça central nas produções juninas — seja para dançar quadrilha, curtir o forró ou garantir aquela selfie digna de feed. E, em 2025, o São João vem mais criativo do que nunca: a ordem é ousar nas cores, brincar com texturas e trazer referências que misturam o tradicional e o fashion . >

A maquiadora e pesquisadora de desenvolvimento da Fenzza, Mariane Santana, compartilha 5 tendências que estão dominando as festas e que podem ser recriadas com facilidade. Veja como se jogar no “arraiá” com muito estilo! >

1. Sardas fake

As sardinhas desenhadas continuam sendo um clássico das festas juninas, mas agora ganham um upgrade fashionista. “Para fazer as pintinhas no topo das bochechas ou no nariz para um toque glam , indico o 2x Eyebrown, da Fenzza. Além de garantir um efeito delicado e charmoso, o produto em bastão é prático de aplicar e cabe direitinho no necessaire — ideal para quem quer montar a make direto no arraiá”, explica Mariane Santana, que completa afirmando: “fica lúdico e superatual”. >

2. Blush blindness

Nada de economia no blush . A tendência conhecida como blush blindness aposta em bochechas bem marcadas, muitas vezes se estendendo para as têmporas e até pálpebras. >

>

Cores vibrantes e delineados em forma de bandeirinhas são perfeitos para refletir o clima das festas juninas Crédito: Imagem: Bia Buzon | Shutterstock

3. Olhos coloridos

As cores vibrantes são perfeitas para refletir o clima animado do São João. A dica é soltar a criatividade nos olhos usando tons quentes, frios ou uma mistura dos dois. “Vale combinar laranja com rosa, azul com lilás e até fazer um delineado gráfico bem colorido. É o momento de brincar”, sugere a maquiadora. >

4. Make monocromática

Para quem prefere uma proposta mais sofisticada (mas ainda no clima junino), a make monocromática é aposta certeira. “Usar o mesmo tom nos olhos, bochechas e lábios traz uma harmonia moderna ao visual”, explica Mariane Santana. Produtos multifuncionais são ideais para isso, pois podem ser usados como blush , batom e até sombra cremosa. >

5. Visual temático

Se você é do time artístico, esse é o seu momento de brilhar. Os delineados com formas de bandeirinhas, fogueiras, balões e corações estão bombando nas redes sociais. “Dá para criar desde looks discretos até visuais superelaborados para quem quer roubar a cena na quadrilha”, conclui a especialista. >

Por Denyze Moreira >