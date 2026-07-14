Hacker invade site da Câmara de Cariacica e exibe foto de Kid Bengala

“Imediatamente, a empresa que faz a gestão identificou o incidente e tomou as medidas de segurança, como inativação e remoção do conteúdo. O site continuou com as funcionalidades normais.”





Um relatório elaborado pela gestora do portal informa que o ataque não resultou em nenhum nível de comprometimento, como acesso a informações sigilosas de servidores, vazamento de dados ou comprometimento da hospedagem.





Agora, segundo o presidente da Câmara, Lelo Couto (MDB), o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo, que deve apurar a origem e os responsáveis pela invasão.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Câmara de Cariacica registrou um boletim de ocorrência pela internet. O registro foi validado pelo 16º Distrito Policial de Cariacica, que trabalha para identificar e responsabilizar o autor, ou os autores, da invasão. A corporação também reforçou que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.