Repórter da TV Gazeta é surpreendido por pegadinha com pepino durante entrevista ao vivo

Uma brincadeira inesperada durante uma entrevista ao vivo no Bom Dia ES, da TV Gazeta, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14). Durante uma reportagem sobre o movimento de uma feira em Vitória, o repórter Paulo Ricardo Sobral foi surpreendido por uma resposta de duplo sentido de um entrevistado ao ser questionado sobre suas compras.
A situação aconteceu quando o repórter perguntou ao entrevistado sobre as compras que havia feito. O homem mostrou alguns produtos e decidiu provocar:
“Rapaz, eu comprei limão, para tomar uma. E agora tem um negócio que eu duvido se você vai imaginar o que que eu vou fazer com isso”, disse, enquanto mostrava um pepino.
Paulo Ricardo entrou na brincadeira e respondeu: “Eu espero que uma salada”.
O entrevistado, então, revelou que o pepino teria outro destino: os olhos. “Salada eu já fiz. Agora eu vou pegar, cortar, fatiar e botar nos olhinhos igual passa na televisão. Para ficar mais bonito ainda do que eu já sou”, completou.
A cena rapidamente ganhou as redes sociais e passou a ser compartilhada por diferentes perfis. O vídeo já acumula milhares de visualizações, enquanto internautas se divertiram com a situação e elogiaram a reação rápida do repórter.
“Eu ri da barriga doer hoje pela manhã”, escreveu um usuário. Outros comentários destacaram o momento de tensão vivido por Paulo Ricardo: “Imagino o coração do repórter ao vivo esperando a resposta inesperada” e “Eu ri tão alto na hora! Sabia que iria virar meme”.
O entrevistado era Robson Benichio, de 59 anos, proprietário de uma sapataria localizada em Jardim Camburi, em Vitória. Ele ficou sabendo da repercussão do vídeo por meio da sobrinha, a engenheira civil Karoline Caron Benichio, de 32 anos.
“Eu abri o Instagram para fazer uma publicação e o vídeo apareceu no meu feed, vi na hora que era ele. Comecei a rir e compartilhei com meu pai e meus irmãos, e os filhos dele. Ele não tem rede social e achou o máximo”, contou Karoline.
Ao g1, Robson disse que também se divertiu com a repercussão e garantiu que a brincadeira surgiu espontaneamente durante a entrevista.
“A piada veio na cabeça na hora. Foi espontâneo, eu nunca fui famoso e achei legal como as coisas viralizam hoje”, afirmou.
A repercussão também surpreendeu o próprio repórter Paulo Ricardo Sobral, que contou como reagiu ao momento durante a transmissão ao vivo.
“Daqueles sustos e daquelas pegadinhas que só a TV ao vivo nos coloca. Na hora eu respirei fundo e torci para que ele respondesse salada. Porque numa feira, pepino, não tinha outro uso que não fosse uma salada. Mas levando tudo sempre no bom humor e na forma mais leve possível”, disse o jornalista.
*Com informações da repórter Andressa Antunes, do g1 ES
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