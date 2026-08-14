Repórter da TV Gazeta é surpreendido por pegadinha com pepino durante entrevista ao vivo

Uma brincadeira inesperada durante uma entrevista ao vivo no Bom Dia ES, da TV Gazeta, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14). Durante uma reportagem sobre o movimento de uma feira em Vitória, o repórter Paulo Ricardo Sobral foi surpreendido por uma resposta de duplo sentido de um entrevistado ao ser questionado sobre suas compras.





A situação aconteceu quando o repórter perguntou ao entrevistado sobre as compras que havia feito. O homem mostrou alguns produtos e decidiu provocar:





“Rapaz, eu comprei limão, para tomar uma. E agora tem um negócio que eu duvido se você vai imaginar o que que eu vou fazer com isso”, disse, enquanto mostrava um pepino.





Paulo Ricardo entrou na brincadeira e respondeu: “Eu espero que uma salada”.





O entrevistado, então, revelou que o pepino teria outro destino: os olhos. “Salada eu já fiz. Agora eu vou pegar, cortar, fatiar e botar nos olhinhos igual passa na televisão. Para ficar mais bonito ainda do que eu já sou”, completou.





A cena rapidamente ganhou as redes sociais e passou a ser compartilhada por diferentes perfis. O vídeo já acumula milhares de visualizações, enquanto internautas se divertiram com a situação e elogiaram a reação rápida do repórter.





“Eu ri da barriga doer hoje pela manhã”, escreveu um usuário. Outros comentários destacaram o momento de tensão vivido por Paulo Ricardo: “Imagino o coração do repórter ao vivo esperando a resposta inesperada” e “Eu ri tão alto na hora! Sabia que iria virar meme”.