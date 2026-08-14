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Repórter da TV Gazeta é surpreendido por pegadinha com pepino durante entrevista ao vivo

Entrevistado brincou ao mostrar um pepino durante reportagem sobre feira em Vitória, arrancou risadas do repórter e ganhou as redes sociais com a resposta inesperada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 15:17

Robson Benichio viraliza ao dar entrevista sobre pepino ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, no Espírito Santo
Robson Benichio viraliza ao dar entrevista sobre pepino ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, no Espírito Santo TV Gazeta

Uma brincadeira inesperada durante uma entrevista ao vivo no Bom Dia ES, da TV Gazeta, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14). Durante uma reportagem sobre o movimento de uma feira em Vitória, o repórter Paulo Ricardo Sobral foi surpreendido por uma resposta de duplo sentido de um entrevistado ao ser questionado sobre suas compras.


A situação aconteceu quando o repórter perguntou ao entrevistado sobre as compras que havia feito. O homem mostrou alguns produtos e decidiu provocar:


“Rapaz, eu comprei limão, para tomar uma. E agora tem um negócio que eu duvido se você vai imaginar o que que eu vou fazer com isso”, disse, enquanto mostrava um pepino.


Paulo Ricardo entrou na brincadeira e respondeu: “Eu espero que uma salada”.


O entrevistado, então, revelou que o pepino teria outro destino: os olhos. “Salada eu já fiz. Agora eu vou pegar, cortar, fatiar e botar nos olhinhos igual passa na televisão. Para ficar mais bonito ainda do que eu já sou”, completou.


A cena rapidamente ganhou as redes sociais e passou a ser compartilhada por diferentes perfis. O vídeo já acumula milhares de visualizações, enquanto internautas se divertiram com a situação e elogiaram a reação rápida do repórter.


“Eu ri da barriga doer hoje pela manhã”, escreveu um usuário. Outros comentários destacaram o momento de tensão vivido por Paulo Ricardo: “Imagino o coração do repórter ao vivo esperando a resposta inesperada” e “Eu ri tão alto na hora! Sabia que iria virar meme”.

Sapateiro descobriu que havia viralizado pela sobrinha

O entrevistado era Robson Benichio, de 59 anos, proprietário de uma sapataria localizada em Jardim Camburi, em Vitória. Ele ficou sabendo da repercussão do vídeo por meio da sobrinha, a engenheira civil Karoline Caron Benichio, de 32 anos.


“Eu abri o Instagram para fazer uma publicação e o vídeo apareceu no meu feed, vi na hora que era ele. Comecei a rir e compartilhei com meu pai e meus irmãos, e os filhos dele. Ele não tem rede social e achou o máximo”, contou Karoline.


Ao g1, Robson disse que também se divertiu com a repercussão e garantiu que a brincadeira surgiu espontaneamente durante a entrevista.


“A piada veio na cabeça na hora. Foi espontâneo, eu nunca fui famoso e achei legal como as coisas viralizam hoje”, afirmou.


A repercussão também surpreendeu o próprio repórter Paulo Ricardo Sobral, que contou como reagiu ao momento durante a transmissão ao vivo.


“Daqueles sustos e daquelas pegadinhas que só a TV ao vivo nos coloca. Na hora eu respirei fundo e torci para que ele respondesse salada. Porque numa feira, pepino, não tinha outro uso que não fosse uma salada. Mas levando tudo sempre no bom humor e na forma mais leve possível”, disse o jornalista.

*Com informações da repórter Andressa Antunes, do g1 ES

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