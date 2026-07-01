AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher e se queixa de ataques a aliados
Eleições 2026

Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher e se queixa de ataques a aliados

Ex-primeira-dama conversa com Valdemar após racha com Flávio e diz que saída foi acertada com ex-presidente; segundo relatos, Michelle tem dito estar mais desanimada com possibilidade de se candidatar ao Senado pelo DF

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 21:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2026 às 21:10
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama
Michelle Bolsonaro tem demonstrado incômodo com a onda de ataques sofrida por ela PL/Divulgação

BRASÍLIA - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acertou a saída dela da presidência do PL Mulher e indicou a pessoas próximas que está ainda mais desanimada com a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.


Michelle conversou pessoalmente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o assunto nesta terça-feira (30), na sede do partido.


Michelle tem demonstrado incômodo com a onda de ataques sofrida por ela e por aliadas desde que criticou o enteado mais velho, o pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na semana passada.


Pessoas próximas à ex-primeira-dama dizem que os candidatos dela têm sido desconsiderados e que não faz sentido ficar à frente do cargo sem participar das decisões partidárias.


Além disso, Michelle avalia que o grupo ficará em boas mãos com a atual vice-presidente nacional, a vereadora de Fortaleza (CE) Priscila Costa – cuja candidatura ao Senado é um dos pivôs da briga entre a ex-primeira-dama e os filhos de Bolsonaro.


Segundo relatos, a ex-primeira-dama também está pensativa sobre a candidatura dela ao Senado Federal. Aliados dizem que, reservadamente, Michelle sempre disse que só seria candidata porque o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), havia pedido. A ex-primeira-dama, afirmam, também nunca se colocou como pré-candidata publicamente e repetiu, algumas vezes, que seu futuro político estava nas mãos de Deus.


Apesar disso, a avaliação é de que Michelle está ainda mais desmotivada. Não participar das eleições deste ano seria uma forma, de acordo com aliados, de deixar claro que ela nunca quis ser candidata à Presidência da República no lugar de Flávio.


Pessoas próximas à ex-primeira-dama têm conversado com ela sobre a mensagem que ela passaria a partir de sua desistência. Uma pessoa que não quis se identificar diz que o recuo de Michelle indicaria às mulheres que não há espaço para elas na política -tese que ela sempre tentou combater.


Michelle indicou que não vai participar da reunião organizada pela pré-campanha de Flávio nesta quarta-feira (1º).

Veja Também 

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher e se queixa de ataques a aliados

Senador Flávio Bolsonaro

PT aciona PGR contra Flávio Bolsonaro após carta de Marco Rubio

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)

STF libera parte dos penduricalhos que haviam sido barrados pelo tribunal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Michelle Bolsonaro Valdemar Costa Neto Pl Partido Liberal pl - Partido Liberal Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro Senado Federal Política Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro, na Serra
Caminhão tomba ao tentar parar em acostamento na Serra
Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos, se envolveu em uma confusão que terminou com uma mulher baleada em uma distribuidora no Bairro Laranjeiras, na Serra
Suspeito de atirar em funcionária de distribuidora de bebidas na Serra é solto
Imagem BBC Brasil
Após crise com Flávio, Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados