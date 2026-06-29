'Abra o olho': padre aconselha mulher a não se casar após noivo listar exigências

O padre disse ter identificado sinais de desequilíbrio na relação e, por isso, aconselhou a mulher a não se casar. Segundo ele, foi realizado um encontro com o casal, em que ambos foram ouvidos separadamente. Quando conversou com a mulher, ela mostrou ao padre uma lista elaborada pelo noivo com mudanças que ela deveria fazer em seu comportamento, e ele desaprovou essa atitude.





"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinham 13 itens e eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que tenho que mudar para ele se casar comigo'", disse o padre Chrystian Shankar.





Chrystian explicou que questionou à mulher se ela também havia feito exigências, mas ela disse que não. "Ela falou [para mim] que ele não precisa mudar em nada. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", afirmou o sacerdote.

Padre afirmou que esse tipo de comportamento por parte do homem demonstra sinais de "soberba". "Ele se acha e, na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você", falou.





Segundo o religioso, o casamento acabou não acontecendo após a conversa. "Não sei o que aconteceu lá, [mas] o casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu.