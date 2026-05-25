Argentina é favorita de brasileiros que abandonaram seleção, indica pesquisa

A Argentina carrega o rótulo de maior rival histórica do Brasil no futebol. No entanto, os atuais campeões mundiais tem a simpatia de uma parcela de torcedores do time pentacampeão mundial. Uma pesquisa divulgada pela AtlasIntel no dia 15 de maio -com 964 brasileiros adultos- revelou que os argentinos são a principal escolha daqueles que decidiram virar as costas para a seleção canarinho na Copa do Mundo de 2026.





O levantamento apontou que 14,2% dos 964 entrevistados declararam abertamente que não vão torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Dentro desse recorte de torcedores "rebeldes", a Argentina lidera as intenções de apoio com 38,1%.





Logo atrás dos vizinhos sul-americanos, a Coreia do Sul aparece como a segunda opção preferida, com 15,7% das respostas. Portugal, possivelmente impulsionada pelo fator Cristiano Ronaldo, fecha o pódio dos times alternativos dos brasileiros, com 9%.