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Copa do Mundo

Argentina é favorita de brasileiros que abandonaram seleção, indica pesquisa

Embora carregue o rótulo de maior rival histórica do Brasil no futebol, atuais campeões mundiais tem a simpatia de uma parcela de torcedores do time pentacampeão mundial

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2026 às 15:14
Lionel Messi, atacante da Argentina
Lionel Messi, atacante da Argentina Folhapress/Folhapress

A Argentina carrega o rótulo de maior rival histórica do Brasil no futebol. No entanto, os atuais campeões mundiais tem a simpatia de uma parcela de torcedores do time pentacampeão mundial. Uma pesquisa divulgada pela AtlasIntel no dia 15 de maio -com 964 brasileiros adultos- revelou que os argentinos são a principal escolha daqueles que decidiram virar as costas para a seleção canarinho na Copa do Mundo de 2026.


O levantamento apontou que 14,2% dos 964 entrevistados declararam abertamente que não vão torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. Dentro desse recorte de torcedores "rebeldes", a Argentina lidera as intenções de apoio com 38,1%.


Logo atrás dos vizinhos sul-americanos, a Coreia do Sul aparece como a segunda opção preferida, com 15,7% das respostas. Portugal, possivelmente impulsionada pelo fator Cristiano Ronaldo, fecha o pódio dos times alternativos dos brasileiros, com 9%.

Cristiano Ronaldo competirá sua sexta Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo competirá sua sexta Copa do Mundo Reuters/Folhapress

Por que a Argentina atrai?

O apoio ao rival tem explicação direta no sucesso em campo. A Argentina chega para o Mundial de 2026 respaldada por um ciclo amplamente vencedor após o título no Catar. O time liderado por Lionel Messi faturou a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, e carimbou a vaga para o Mundial ao liderar a tabela com folga, abrindo nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Equador.


A Argentina integra o grupo J da Copa do Mundo de 2026. A estreia será contra a Argélia, no dia 16 de junho, em Kansas. Na sequência da primeira fase, a equipe sul-americana enfrenta Áustria (22/6) e Jordânia (27/6).

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