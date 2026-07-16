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Entenda o caso

Influenciadora é presa na Serra em operação da PF contra bets ilegais

Thayna foi presa em Alphaville Jacuhy, na Serra, por meio de mandado de prisão temporária

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2026 às 10:16
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer e o Flavio dos Santos Medina Crédito: Redes Sociais

A influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer e Flavio dos Santos Medina, são os dois presos durante a Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (15) no Espírito Santo e em outros cinco Estados. 


Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line.


Em algumas postagens, aparecia junto a Flavio e teriam um relacionamento amoroso. No entanto, o advogado Felippe Ribeiro procurou a reportagem para informar que faz a defesa de Thaina e afirmou que a cliente e Flávio não têm envolvimento atualmente. Acrescentou ainda que a mulher possui uma medida protetiva contra o homem.


Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada. Thayna foi presa em Alphaville Jacuhy, na Serra, por meio de mandado de prisão temporária. O local da prisão de Flavio não foi divulgado.


Além das prisões, a operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Estado e em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além do sequestro de um imóvel de alto padrão e de veículos de luxo.


A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os Thayna e Flavio deram entrada no sistema prisional capixaba na quarta-feira (15). 

O casal foi preso em Alphaville Jacuhy, na Serra, na última quarta-feira (15)
Imagens de Thayna e Flavio nas redes sociais Redes Sociais

Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram uma organização criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line. O grupo utilizaria influenciadores digitais para divulgar os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e distribuir os recursos obtidos com a atividade ilícita.


As diligências também apontaram uma evolução patrimonial considerada incompatível com a renda formalmente declarada pelos investigados, além da utilização de empresas com características de fachada para ocultar a origem dos valores.


De acordo com a PF, as plataformas divulgadas pelos investigados não possuíam autorização para funcionar no Brasil e utilizavam indevidamente símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), criando uma falsa aparência de regularidade.


Ainda conforme a investigação, os valores depositados pelos apostadores eram direcionados para empresas sem autorização para explorar a atividade.

O outro lado

Pela manhã, o advogado Douglas Luz informou que faz a defesa de Thayna e Flavio e afirmou que os dois não têm relação com o tráfico de drogas. "A investigação limita-se apenas a crimes de lavagem de capitais e de ordem tributária. O primeiro passo da defesa será pedir uma revogação da prisão temporária", declarou.


Após a publicação da reportagem, o advogado Felippe Ribeiro entrou em contato com A Gazeta afirmando fazer exclusivamente a defesa de Thayna. Segundo ele, a influenciadora. "A defesa reafirma que Thayna é inocente e que sua inocência será demonstrada no curso da instrução processual, por meio da produção das provas pertinentes, em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", disse. 

Atualização

16/07/2026

A versão inicial da reportagem informava que Thayna e Flavio eram casados e haviam sido presos no mesmo local. Após a publicação, o advogado Felippe Ribeiro, que atua exclusivamente na defesa da influenciadora, informou que a cliente e Flavio não mantêm um relacionamento e que ela possui uma medida protetiva contra ele.


Thayna foi presa no Alphaville Jacuhy, na Serra. O local onde Flavio foi preso não foi informado. O título e o texto da reportagem foram atualizados.

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