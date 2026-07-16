Influenciadora é presa na Serra em operação da PF contra bets ilegais

A influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer e Flavio dos Santos Medina, são os dois presos durante a Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (15) no Espírito Santo e em outros cinco Estados.





Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line.





Em algumas postagens, aparecia junto a Flavio e teriam um relacionamento amoroso. No entanto, o advogado Felippe Ribeiro procurou a reportagem para informar que faz a defesa de Thaina e afirmou que a cliente e Flávio não têm envolvimento atualmente. Acrescentou ainda que a mulher possui uma medida protetiva contra o homem.





Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada. Thayna foi presa em Alphaville Jacuhy, na Serra, por meio de mandado de prisão temporária. O local da prisão de Flavio não foi divulgado.





Além das prisões, a operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Estado e em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951,1 milhões, além do sequestro de um imóvel de alto padrão e de veículos de luxo.





A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os Thayna e Flavio deram entrada no sistema prisional capixaba na quarta-feira (15).