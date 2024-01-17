A Câmara de Santa Leopoldina, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de 16 novos servidores. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.
A remuneração é de R$ 1.590,24 a R$ 2.240,66. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária será de 20 a 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até 22 de janeiro de 2024, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 80.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para a função de advogado, ambas previstas para o dia 18 de fevereiro de 2024, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.
Câmara de Santa Leopoldina abre concurso público com 16 vagas
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Confira as vagas
NÍVEL MÉDIO
- Assistente legislativo
- Vagas: 2
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.866,77
- Assistente de comunicação
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.866,77
- Oficial administrativo
- Vagas: 3
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.866,77
- Motorista
- Vagas: 2
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.590,24
- Auxiliar de serviços gerais
- Vagas: 2
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.590,24
NÍVEL TÉCNICO
- Técnico em informática
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.866,77
- Técnico em recursos humanos
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 1.866,77
NÍVEL SUPERIOR
- Advogado
- Vaga: 1
- Carga horária: 20 horas
- Remuneração: R$ 2.240,66
- Contador
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 2.240,66
- Auditor interno
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Remuneração: R$ 2.240,66
- Controlador
- Vaga: 1
- Carga horária: 400 horas
- Remuneração: R$ 2.240,66