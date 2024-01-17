Câmara de Santa Leopoldina abre concurso público com 16 vagas

A remuneração é de R$ 1.590,24 a R$ 2.240,66. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária será de 20 a 40 horas semanais.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para a função de advogado, ambas previstas para o dia 18 de fevereiro de 2024, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.