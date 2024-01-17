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  • Câmara de Santa Leopoldina abre concurso público com 16 vagas
Vários níveis de escolaridade

Câmara de Santa Leopoldina abre concurso público com 16 vagas

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; candidatos podem garantir a participação na seleção até 22 de janeiro

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 12:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jan 2024 às 12:01
A Câmara de Santa Leopoldina, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de 16 novos servidores. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.
A remuneração é de R$ 1.590,24 a R$ 2.240,66. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária será de 20 a 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até 22 de janeiro de 2024, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).  A taxa de participação varia de R$ 65 a R$ 80.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para a função de advogado, ambas previstas para o dia 18 de fevereiro de 2024, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.
Câmara de Santa Leopoldina abre concurso público com 16 vagas
Câmara Municipal de Santa Leopoldina
Câmara Municipal de Santa Leopoldina vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira as vagas

NÍVEL MÉDIO
  • Assistente legislativo
  • Vagas:  2
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.866,77
  • Assistente de comunicação
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.866,77
  • Oficial administrativo 
  • Vagas: 3
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.866,77
  • Motorista
  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.590,24
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.590,24
NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico em informática
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.866,77
  • Técnico em recursos humanos
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 1.866,77
NÍVEL SUPERIOR
  • Advogado
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas
  • Remuneração: R$ 2.240,66
  • Contador
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 2.240,66
  • Auditor interno
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Remuneração: R$ 2.240,66
  • Controlador 
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 400 horas
  • Remuneração: R$ 2.240,66

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