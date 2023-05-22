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IR 2023

Reveja a live de A Gazeta para tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda

Auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo respondeu as dúvidas de internautas sobre regras, prazos, restituição, malha fina, entre outros assuntos

Públicado em 

22 mai 2023 às 15:58
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O prazo para declarar o Imposto de Renda entrou na reta final. Os contribuintes têm que prestar contas com a Receita Federal até o dia 31 de maio, às 23h59. Com o prazo chegando ao fim, A Gazeta realizou nesta terça-feira (23) uma live para tirar as dúvidas de quem ainda não declarou ou até de quem já enviou seus dados para o Leão em 2023.
A live tem como convidado Juliano Rezende Gama, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele respondeu as dúvidas de internautas sobre regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação é do jornalista Geraldo Campos Jr.
A live é mais uma das ações de A Gazeta na temporada do Imposto de Renda 2023, que também conta com um robô tira-dúvidas no site e com o Leão, personagem animado que fala dos principais temas sobre a declaração em vídeos.

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