Reveja a live de A Gazeta para tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda

O prazo para declarar o Imposto de Renda entrou na reta final. Os contribuintes têm que prestar contas com a Receita Federal até o dia 31 de maio, às 23h59. Com o prazo chegando ao fim, A Gazeta realizou nesta terça-feira (23) uma live para tirar as dúvidas de quem ainda não declarou ou até de quem já enviou seus dados para o Leão em 2023.
A live tem como convidado Juliano Rezende Gama, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele respondeu as dúvidas de internautas sobre regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação é do jornalista Geraldo Campos Jr.
A live é mais uma das ações de A Gazeta na temporada do Imposto de Renda 2023, que também conta com um robô tira-dúvidas no site e com o Leão, personagem animado que fala dos principais temas sobre a declaração em vídeos.