Reveja a live de A Gazeta para tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda

A live tem como convidado Juliano Rezende Gama, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele respondeu as dúvidas de internautas sobre regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação é do jornalista Geraldo Campos Jr.

A live é mais uma das ações de A Gazeta na temporada do Imposto de Renda 2023, que também conta com um robô tira-dúvidas no site e com o Leão, personagem animado que fala dos principais temas sobre a declaração em vídeos.