Receita alerta para golpe que aponta 'erros' no IR; veja como se prevenir

Assuntos ligados ao Imposto de Renda são usados comumente por criminosos que buscam atacar dispositivos para ter acesso aos seus dados pessoais e, principalmente, bancários. Usar o logotipo da Receita, colocar títulos impactantes que envolvam ganho ou perda de dinheiro e causar pânico no contribuinte são as artimanhas mais frequentes dos fraudadores.

Bandidos induzem as vítimas a clicarem em links maliciosos Crédito: Arte em foto do Freepik

Paulo Trindade, gerente de inteligência de ameaça cibernética da ISH Tecnologia, alerta para as estratégias dos criminosos. "Eles utilizam gatilhos emocionais como urgência, escassez e medo. A mensagem pede para você corrigir algo urgente, fala que você precisa corrigir uma falha ou bate no órgão que mais dói no brasileiro: o bolso."

A Receita informa que jamais envia emails, avisos por aplicativos de mensagem (como WhatsApp ou Telegram) e celular (SMS). "Nunca é pedido alguma informação como CPF, senha, conta bancária. As comunicações oficiais da Receita Federal orientam o contribuinte a entrar na página oficial da instituição, se autenticar e consultar suas pendências." De acordo com o órgão, a comunicação normalmente é feita por meio de carta e, por isso, solicita ao contribuinte que atualize o endereço.

A Receita explica que as pendências do Imposto de Renda podem ser vistas no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.

Como checar as pendências no e-CAC:

O contribuinte precisa ter um login e senha no gov.br e estar com o nível prata ou ouro. Clique aqui para saber como chegar ao nível prata ou ouro. Feito o login, vá na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)" e clique na aba "Processamento" Escolha o item "Pendências de Malha". Se houver alguma inconsistência, será informado o motivo da retenção. O contribuinte precisa corrigir e enviar uma declaração retificadora.

A declaração do IR precisa ser entregue até as 23h59 do dia 31 de maio. Caso a pessoa que é obrigada a acertar as contas não cumpra o prazo, pagará multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano.

As armas dos invasores

O truque de usar a imagem da instituição é chamado de engenharia social e consiste em tentar enganar a vítima com o intuito de instalar um programa sem que o usuário perceba para cometer crimes virtuais. Ele usa emails (chamados de "phishing") como na imagem abaixo, podendo personalizar a mensagem usando dados de quem quer atacar como nome, CPF e endereço.

E-mail enviado por golpista usando a declaração do Imposto de Renda 2023 como isca; é utilizado e-mail gratuito sem ligação com a Receita, e no texto há erros ortográficos Crédito: Divulgação/ISH Tecnologia

E-mail enviado por golpista usando a declaração do Imposto de Renda 2023 como isca; é utilizado e-mail gratuito sem ligação com a Receita, e no texto há erros ortográficos Divulgação/ISH Tecnologia E-mail enviado por golpista usa a declaração do Imposto de Renda 2023 como isca para tentar ludibriar contribuintes. Na mensagem, o criminoso alega que o usuário precisa resolver um problema urgente em sua declaração e será necessário clicar em um link para corrigir a falha.

O mesmo texto pode ser usado também no WhatsApp, Telegram ou SMS. A tática é usar o medo com o risco de ter de pagar uma multa e destacar que o problema deve ser resolvido "com urgência". A tentativa de golpe vem acompanhada de um link (texto com o sublinhado em azul), que supostamente levaria a pessoa ao site da Receita, ou então de um programa em anexo que precisa ser instalado.

"Esse link instala um malware (software malicioso que é projetado para danificar sistemas, roubar dados e até causar lentidão no computador ou celular), que pode monitorar a navegação do usuário e passar a coletar os dados quando a pessoa entrar em um banco", explica o CEO da empresa de cibersegurança AHT Security, Emilio Simoni.

Especialistas em cibersegurança recomendam que o usuário tenha atenção com os seguintes pontos:

Endereço do email normalmente é de provedor gratuito e que não tem relação com o órgão citado

Endereço da URL não é o do site oficial da Receita

Endereço da URL com troca de letras por grafias parecidas como a troca da vogal "O" por zero, ou usar a vogal "I" maiúscula como a consoante L

Emails que contenham links, arquivos em anexo e aplicativos

Mensagens com erros ortográficos no título ou no corpo do texto

A partir do momento em que é atacado, o usuário pode estar exposto a qualquer tipo de situação como lentidão no dispositivo, uso da máquina para responder a comandos do invasor, utilização dos dados pessoais para criar contas digitais falsas para pedir empréstimos ou até invasão da conta bancária e retirada de toda a quantia.

"A vítima pode ser extorquida de muitas formas e usar o Imposto de Renda é uma isca. Sempre que você detectar mensagens que ativem gatilhos emocionais, pare e pense. Nunca entre em um link que te mandaram por email. A dica é desconfiar sempre", afirma Trindade.

Prevenção com antivírus e evitar sites de busca

Especialistas em cibersegurança destacam outras medidas a serem adotadas pelo contribuinte. "É recomendável instalar um antivírus no computador e no celular, mantendo-o atualizado. Outra dica é evitar buscar o endereço em sites de busca, digite diretamente a URL do que você procura e não clique em links que foram enviados por email ou WhatsApp", explica Simoni.

Outro cuidado é não compartilhar o computador ou o celular com crianças e adolescentes. "As crianças podem baixar jogos e elas não têm o mesmo cuidado que os adultos. Esses programas que são baixados podem ter malwares, vírus e outras ameaças, que vão instalar nas máquinas dispositivos que comprometem a segurança. Por isso, o computador ou celular com dados bancários ou que seja usado para trabalho não devem ser compartilhados", diz Trindade.