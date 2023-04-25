Recebeu herança? Veja como declarar no Imposto de Renda

Se a herança for maior de R$ 40 mil, por exemplo, a declaração será obrigatória, mesmo para contribuintes na faixa salarial de isenção. É uma forma que se tem para justificar o aumento de patrimônio.

Se a herança for maior de R$ 40 mil, a declaração será obrigatória, mesmo para contribuintes na faixa salarial de isenção

“O primeiro procedimento é fazer o inventário. Somente depois que a partilha for feita, a herança será informada. Tendo o inventário em mãos, você já sabe o que é seu, tem a origem de onde está vindo seu aumento de patrimônio, os dados de quem está doando.”