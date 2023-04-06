Saiba quando o MEI precisa declarar o Imposto de Renda

O Espírito Santo conta mais de 370,4 mil microempreendedores individuais (MEIs) , segundo dados da Receita Federal. No país, são quase 15 milhões. E, embora esse grupo entregue uma declaração anual específica do negócio, em alguns casos, o titular também precisa prestar contas enquanto pessoa física.

A Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI) está vinculada ao CNPJ do MEI e tem como objetivo informar o que a microempresa faturou no ano anterior. O prazo para essa declaração também se encerra no dia 31 de maio.

Entrega da declaração é obrigatória mesmo se o microempreendedor não teve nenhum faturamento Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

O diretor de Ética Profissional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Marcos Antônio de Oliveira, explica que a entrega é obrigatória, mesmo que não tenha havido nenhum faturamento no período.

“Se não fizer, se perder o prazo, tem multa mínima de R$ 50. Mas isso é referente à empresa. Tem também a pessoa física, o empreendedor que é o titular do negócio. Ele não tem obrigação de declarar simplesmente por ser titular do MEI. Mas, supondo que esse titular do MEI tem duas casas, no valor somado de R$ 400 mil, precisa declarar porque tem bens superiores a R$ 300 mil.”

Ou seja, simplesmente ser MEI não isenta o microempresário de precisar prestar contas enquanto pessoa física. Caso se enquadre em um dos critérios para entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) , também precisa entregar esse documento.

“Se eu não estou obrigado, declaro se quiser. Se estou obrigado, tenho que informar todos os meus bens e informar, inclusive, que sou empresário e recebo valor X do CNPJ, geralmente um salário mínimo, que é o valor base de apuração.”

Kályta Caetano, head de contabilidade da MaisMei, plataforma especializada na abertura e gestão de MEI, recomenda, porém, que a declaração do Imposto de Renda seja feita independentemente da obrigatoriedade.

“Mesmo que esteja abaixo do limite de rendimentos e, por isso, fique desobrigado legalmente a declarar, a recomendação é que o MEI faça sempre a sua declaração de IRPF, porque o rendimento gerado pela sua empresa MEI pode ser a sua única fonte de renda. Isso mostra às instituições financeiras como você administra o dinheiro do seu negócio, o que pode aumentar seu score e a probabilidade de conseguir melhores empréstimos”, afirma.

DEVE DECLARAR O IRPF NESTE ANO O CONTRIBUINTE QUE, EM 2022: