Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sefaz

Governo do ES bloqueou quase dois mil MEIs irregulares em 2022

Um único contribuinte movimentou R$ 4,5 milhões em meios de pagamento no ano passado.  O limite máximo de receita anual de um MEI é R$ 81 mil

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:04
Microempreendedor Individual (MEI)
Microempreendedor Individual (MEI) Crédito: Reprodução/Sefaz
Quase dois mil registros de microempreendedores individuais (MEIs) que estavam atuando de forma irregular foram bloqueados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) neste ano. Somados, eles movimentaram mais de R$ 700 milhões em mercadorias e faturamento.
Entre os 1.092 registros de MEI irregulares bloqueados só no início de dezembro, um único contribuinte movimentou R$ 4,5 milhões em meios de pagamento em 2021 e um outro movimentou R$ 1,5 milhão em notas fiscais no mesmo ano. A receita bruta anual máxima de um MEI deve ser de R$ 81 mil – o equivalente a R$ 6.750 por mês.
A exceção é para os transportadores autônomos de carga – conhecidos como MEI Caminhoneiro, que podem ter receitas máximas anuais de R$ 251,6 mil. Ao ultrapassar esses limites, eles devem deixar o regime do MEI e passar a ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
Uma grande vantagem de ser MEI é a isenção dos tributos federais (IRPJ, PIS/Pasep, Cofins, IPI e CSLL). Além disso, ao abrir o MEI, o microempresário se enquadra automaticamente no Simples Nacional, o que permite que os impostos sejam cobrados de uma forma única pelo governo.
Governo do ES bloqueou quase dois mil MEIs irregulares em 2022
O auditor fiscal da Receita Estadual Augusto Barbosa Gonçalves Dibai explica que a principal irregularidade é a permanência do contribuinte como MEI quando ele ultrapassa o limite de receita bruta permitido. “Além disso, por meio de malhas fiscais é possível observar uma série de inconsistências – como não se encontrar em atividade no endereço cadastral e outras exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/2006", informou o auditor.

Veja Também

Chef capixaba ganha estrela Michelin com restaurante 'Frevo' nos EUA

“Nosso objetivo é o correto recolhimento de tributos para garantir os recursos necessários à aplicação em políticas públicas em prol de toda a sociedade”, disse o auditor fiscal Francisco Tadeus dos Reis Alves. As malhas fiscais foram desenvolvidas pelo auditor Bruno de Paula. Já o robô utilizado para automatizar os procedimentos de bloqueio de MEI foi desenvolvido pelo auditor fiscal Daniel Burman.

Regularização

Na maior parte dos casos, o MEI consegue regularizar sua situação com a Receita Estadual. Ele deve fazer o desenquadramento do SIMEI, obter a inscrição estadual e pagar os tributos devidos no período.
Caso tenha dúvidas, o contribuinte pode enviar uma mensagem para o Fale Conosco da Sefaz. Também existe a possibilidade de agendar um atendimento presencial nas agências da Receita Estadual.

Veja Também

Capixaba, oriental, vegano: crescem os mercadinhos de nicho na Grande Vitória

Inscrição Estadual e Nota Fiscal Eletrônica

Há pouco mais de oito meses a Sefaz passou a conceder a Inscrição Estadual facultativa para os Microempreendedores Individuais. Até o momento, mais de 3.000 desses microempreendedores obtiveram sua Inscrição.
Após obter a Inscrição Estadual, o MEI poderá emitir nota fiscal eletrônica. Dessa forma, ele poderá documentar suas operações comerciais, participar de licitações para vendas a órgãos públicos, realizar vendas via e-commerce, entre outros benefícios.

Veja Também

Comida popular faz sucesso pelo preço e sabor em bairros nobres de Vitória

Mulheres comandam mais de 206 mil negócios no Espírito Santo

Pauta-bomba no Congresso pode tirar quase R$ 600 milhões do ES por ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sefaz Empreendedorismo Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados