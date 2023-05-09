Quando antecipar a restituição do Imposto de Renda?

Oficialmente, o prazo para receber a restituição do imposto de renda começa em 31 de maio, seguindo uma ordem de prioridade estabelecida pela Receita Federal . Ainda assim, desde a entrega da declaração, é possível saber se há algum montante a ser recebido.

A restituição é devida a quem pagou mais imposto do que deveria. Em geral, bancos e outras instituições financeiras permitem que o contribuinte realize a antecipação desse recebimento mediante uma pequena taxa, conforme explica a contadora e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Mônica Porto. Ainda assim, é preciso avaliar se antecipar o pagamento é mesmo a melhor opção.

A restituição é devida a quem pagou mais imposto do que deveria Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

“Se a pessoa precisa desse dinheiro logo, para pagar alguma conta atrasada, algum financiamento, pode verificar no banco qual é a taxa, para entender se compensa antecipar. Mas, se é para guardar ou se não tem urgência, é melhor esperar, porque o dinheiro vai render mais na conta da Receita Federal”, explica Mônica.

A contadora explica que a restituição é paga com correção da Selic, que é a taxa básica de juros utilizada no país. Assim, quanto mais tarde o contribuinte receber a restituição, mais terá a receber.

“Tenho clientes que, inclusive, deixam para entregar por último, para receber nos últimos lotes, justamente porque o dinheiro que virá vai ter uma correção maior da Selic. Pode compensar esperar, se você não tiver pressa”, aponta.

A presidente do CRC-ES observa ainda que a restituição do Imposto de Renda, para quem envia a declaração logo no começo do prazo — que, neste ano, vai de 15 de março a 31 de maio —, acaba saindo mais cedo.

Via de regra, na hora do pagamento, os seguintes contribuintes têm prioridade: idosos acima de 80 anos; idosos entre 60 e 79 anos de idade; pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, a Receita incluiu mais duas situações em que os contribuintes terão o dinheiro de volta mais rapidamente. Também terão prioridade as pessoas que optarem por receber a restituição por Pix e as que utilizarem a declaração pré-preenchida.

A partir daí, quem não teve a declaração retida na malha fina recebe a restituição, por ordem de entrega. Ou seja, quem entregou mais cedo também tem chance de receber nos primeiros lotes e talvez nem precise antecipar.

A consulta aos lotes é aberta cerca de uma semana antes de o dinheiro entrar na conta. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda e, quando a opção estiver disponível, selecionar Consultar a Restituição.

Calendário de restituição