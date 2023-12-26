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Vicente Duarte

Tecnologia e finanças: um olhar sobre as tendências para 2024

Revolução tecnológica no setor financeiro muda a forma de como lidamos com a gestão do nosso dinheiro

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 14:46

Públicado em 

26 dez 2023 às 14:46
Vicente Duarte

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Vicente Duarte Vicente Duarte
O casamento entre tecnologia e finanças continua a moldar o cenário econômico e, em 2024, algumas tendências estão definindo o futuro do setor financeiro. A revolução tecnológica está transformando a maneira como lidamos com o dinheiro, investimentos e transações, trazendo inovações que prometem mais eficiência, segurança e experiências personalizadas para os clientes. Vamos conhecer algumas delas.
Inteligência artificial e o setor financeiro
Inteligência artificial e o setor financeiro Crédito: Shutterstock

Inteligência Artificial e Machine Learning: transformando decisões financeiras

A aplicação da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) está revolucionando a tomada de decisões no setor financeiro. Essas tecnologias capacitam os sistemas a analisar volumes massivos de dados e a extrair insights valiosos, ajudando na previsão de tendências de mercado, identificação de riscos e até mesmo na personalização de ofertas para clientes.
Por exemplo: instituições financeiras estão utilizando algoritmos avançados para oferecer recomendações personalizadas de investimentos com base no perfil de cada cliente. Isso não só agiliza o processo de decisão, mas também aumenta a precisão na escolha de carteiras de investimento mais alinhadas com os objetivos de cada pessoa.

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Big Data e Analytics: conhecendo os clientes a fundo

O uso inteligente de big data e analytics tem se destacado como uma ferramenta crucial para compreender melhor os clientes. As instituições financeiras avaliam vastos conjuntos de dados para identificar padrões de comportamento, preferências e necessidades individuais dos clientes.
Essa análise aprofundada permite a criação de ofertas personalizadas de produtos bancários. Por exemplo, ao analisar os padrões de gastos de um cliente, os bancos podem oferecer produtos de crédito mais adequados às necessidades de cada cliente.

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Blockchain: a segurança no centro das transações financeiras

A tecnologia blockchain continua a ser um ponto central no combate às fraudes e na garantia da segurança nas transações financeiras. Seu modelo descentralizado e imutável oferece um nível de segurança sem precedentes, reduzindo os riscos de fraudes e aumentando a transparência das transações.
Além disso, sua aplicação vai além das criptomoedas. Os bancos estão explorando o potencial do blockchain para simplificar processos, como transferências internacionais e gestão de registros, garantindo transações mais rápidas, seguras e eficientes.

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Em resumo, as tendências tecnológicas que estão moldando o setor financeiro em 2024 têm um objetivo comum: aprimorar a experiência do cliente, promovendo eficiência e segurança. A inteligência artificial e o machine learning capacitam decisões mais precisas, o big data e analytics oferecem insights valiosos sobre os clientes e o blockchain garante segurança em transações.
Estamos testemunhando uma transformação contínua, onde a inovação tecnológica não é apenas um diferencial, mas uma necessidade para as instituições financeiras se manterem relevantes e atenderem às expectativas dos clientes.

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Vicente Duarte

Vicente Duarte Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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