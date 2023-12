Inovação

ConfIA: A Gazeta lança inteligência artificial com dados do Anuário ES 2023

Robô responde perguntas sobre a economia e os principais indicadores do Espírito Santo, a partir das informações publicadas no Anuário ES 2023

A inteligência artificial (IA) se popularizou em 2023, com a chegada do ChatGPT e de concorrentes como o Bard, do Google, mostrando potencial de revolucionar muitos setores da economia, como indústria, logística, serviços, saúde e educação. No jornalismo não é diferente. E para trazer dados confiáveis a quem busca informações sobre o Espírito Santo, A Gazeta lança, nesta terça-feira (19), a inteligência artificial ConfiA, onde é possível fazer perguntas sobre a economia e indicadores do Espírito Santo e receber respostas contextualizadas e confiáveis, com base no Anuário ES 2023.

Em sua 19ª edição, o Anuário traz como tema “A IÁ que Trabalha e Confia”. Nas mais de 200 páginas da publicação, produzida por um time de jornalistas de A Gazeta e coordenada pelo Estúdio Gazeta, é possível encontrar conteúdos sobre a economia capixaba, com projeções, análises e perspectivas de investimentos para os próximos anos, além dos principais indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios.

O robô ConfIA foi desenvolvido a partir de uma parceria com a startup canadense Mr. Turing, sendo programado para compreender uma pergunta feita por um usuário e formular uma resposta. Quanto mais utilizada, ou seja, treinada, mais a IA se torna conhecedora do Espírito Santo e traz respostas cada vez mais completas e precisas.

“A ideia surgiu a partir do ponto em que nos perguntamos ‘como podemos deixar os dados do Anuário, um produto que a gente já desenvolve há tantos anos, ainda mais acessíveis?”, conta o gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto, um dos coordenadores do projeto de tecnologia.

Inicialmente, segundo Agurto, a IA é alimentada por dados que estão no Anuário do ES de 2023, mas a ideia é que, a partir disso, ela consiga ler também as próximas publicações, tornando-se uma profunda conhecedora do Espírito Santo.

O gerente de Tecnologia da Rede Gazeta, Luciano Faco, que também coordenou o projeto, explica que a IA precisou aprender sobre o documento, sendo alimentada e treinada com as informações presentes na publicação. “Funciona da seguinte forma: o documento é lido, é entendido pela tecnologia, e depois, para qualquer pergunta que você faça dentro do contexto do Anuário, a IA vai trazer a resposta.”

Durante o processo de construção do projeto, os testes foram positivos e a IA foi capaz de ler, além de textos, os números em gráficos, trazendo respostas contextualizadas.

“A gente mergulha de cabeça e gosta do novo. Mobilizamos um time e fomos atrás dessa iniciativa. Estamos muito felizes em conseguir realizar essa ideia, que é inovadora, e queremos, inclusive, estender para outros produtos: queremos que ela vire a IA de A Gazeta!", afirma a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini.

Quais dados serão encontrados?

Uma das editoras do Anuário, a jornalista Mikaella Campos explica como o assunto também foi abordado nas reportagens da publicação. “O tema IA está em alta, então foi interessante ver a potencialidade do Estado sobre o assunto e como a inovação tem seu papel no desenvolvimento da economia”, destaca, listando algumas informações que são encontradas na publicação, como dados sobre economia e finanças dos municípios do ES, números sobre segurança pública, produção industrial e agronegócio.

Mariana Perini acrescenta que a proposta é mostrar os trabalhos e projetos interessantes que estão sendo realizados com essas ferramentas aqui no Estado.

Atualmente, a ConfIA vai disponibilizar apenas dados que constam no Anuário, mas futuramente o objetivo é que ela também receba informações de todo o acervo de A Gazeta, com documentos e arquivos de quase um século de história. “A IA vai ser um grande salto para esse produto [Anuário]. A partir daí, podemos dar saltos maiores dentro da Rede Gazeta”, ressalta Agurto.

Como é programada e como usar a ConfIA?

A iniciativa surgiu de uma parceria entre a Rede Gazeta e a Mr. Turing, startup de tecnologia canadense que conta com um time de profissionais brasileiros e dispõe de uma inteligência artificial própria, o Alan.

A ConfIA funciona como uma espécie de integração ao Alan. “A gente tem capacidade de processar qualquer tipo de mídia, desde um arquivo em PDF até em vídeo. O Alan começa a referenciar você no documento, ele fala onde está a informação, ou seja, você consegue ver as referências, ele te leva exatamente aonde ele encontrou aquele dado. Se eu tenho boas referências, eu tenho boas respostas”, explica o CEO da Mr. Turing, Marcelo Noronha

Essa fonte confiável de dados é fundamental para reduzir o risco da chamada “alucinação” de uma IA, quando as respostas trazem dados irreais ou incorretos. “Grandes modelos de IA têm grandes volumes de informações, e essas tecnologias podem mesclar a informação. A principal diferença do Alan é que ele tem uma ‘coleira’ para, por meio de boas referências, como o Anuário, ele não alucinar, ou seja, tem credibilidade”, frisa CEO do Mr. Turing.

Mesmo assim, ele ressalta que é necessário um acompanhamento constante e treinamento da IA, para que as respostas sejam cada vez mais precisas.

Tecnologia Power BI traz painel para consultas em tempo real

Ainda sobre a acessibilidade dos dados, o Anuário ES 2023 traz um Power BI, que permite a consulta e a comparação de dados de uma forma mais acessível, amigável e atualizada, como uma verdadeira dashboard, com gráficos que reúnem os principais indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.

“O usuário pode consultar de forma mais automatizada, por meio de filtros, dados do Anuário e outros que não constam no documento. Os dados socioeconômicos serão sempre atualizados e vão permitir comparações”, comenta Aldo Agurto.

Ele ainda esclarece que, a ideia é que Power BI seja um complemento às informações que serão acessadas por meio da ConfIA. “Esse é o primeiro passo. O objetivo é que essa base de dados seja atualizada de forma automática, conforme as fontes originais disponibilizem novos dados ao longo do ano”, acrescenta Agurto.

“A gente acredita que será uma virada de chave e que essas iniciativas serão um grande diferencial tanto para os usuários do site quanto para nossos parceiros no Anuário”, finaliza Mariana Perini sobre as expectativas das iniciativas.

*Laísa Menezes é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição da editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins.

