Reformas em rodovias vão reforçar segurança em municípios do Noroeste capixaba

Indústria da construção vai atuar em projetos estratégicos públicos e privados Crédito: Pixabay

A Microrregião Noroeste está prestes a viver uma transformação significativa, impulsionada por um conjunto de investimentos públicos e privados que vão impactar a economia, gerar novas oportunidades para a população e promover o crescimento sustentável.

De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), até 2028, a região receberá R$ 1,46 bilhão em investimentos, distribuídos em 85 projetos de áreas como transporte (R$ 980,19 milhões), saneamento e urbanismo (R$ 217,43 milhões), educação (R$ 177,4 milhões), saúde (R$ 42,6 milhões) e comércio, serviços e lazer (R$ 20,49 milhões).

O levantamento mostra que Nova Venécia receberá o maior montante (R$ 480 milhões). Na sequência, estão Barra de São Francisco (R$ 140 milhões), Mantenópolis (R$ 210 milhões), Água Doce do Norte (R$ 150 milhões), Águia Branca (R$ 100 milhões), Ecoporanga (R$ 80 milhões) e Vila Pavão (R$ 40 milhões).

De acordo com o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes, os projetos para a cidade representam chance única de transformação, visto que os recursos têm o potencial de alavancar setores estratégicos para a qualidade de vida.

“Vamos conseguir melhorar nossa infraestrutura, com estradas mais seguras e acessíveis, ampliar o acesso ao saneamento básico e criar espaços urbanos mais organizados e acolhedores. A educação e a saúde receberão reforço significativo, o que nos permitirá projetar um futuro promissor, garantindo melhores condições de aprendizado para nossas crianças e atendimento digno para a nossa população. Esses investimentos são um divisor de águas e vão moldar Nova Venécia, consolidando o município como um polo de desenvolvimento na região”, considera Fagundes.

Obras de infraestrutura prometem impulsionar o desenvolvimento da microrregião. Estão previstas para o Noroeste pavimentação e drenagem de vias, além de reabilitação de rodovias, como: ES 080, no trecho que liga Três Vendas a Água Doce do Norte; ES 130, no trecho entre Pinheiros e Nova Venécia; e ES 140, no trecho de Alto Rio Novo a Mantenópolis.

O secretário de Agricultura de Mantenópolis, Alonso Pinheiro Netto, destaca que essas obras são o caminho para alavancar a economia no município. “A reabilitação da rodovia gera mais segurança, na medida em que melhora as condições das estradas, e eleva a expectativa para o desenvolvimento nos próximos anos. Esses investimentos vêm para aumentar a qualidade de vida de nossos munícipes”, afirma.

Outro projeto é a implantação do Arco Rodoviário de Nova Venécia. O objetivo é melhorar a conectividade da microrregião com outros centros urbanos e aumentar a competitividade do setor produtivo local.

No Noroeste, há ainda previstos 42 projetos de infraestrutura, como construção de barragens, melhorias no abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de unidades habitacionais. Por sua vez, a modernização das indústrias, com novos maquinários e tecnologias, permitirá à região aumentar sua capacidade produtiva e se tornar mais competitiva nos mercados nacional e internacional.

Rio Cricaré, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Nova Venécia

Com investimentos destinados ao saneamento e urbanismo, espera-se que a Microrregião Noroeste possa apresentar melhorias na infraestrutura básica. Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, como em Nova Venécia e Barra de São Francisco, garantirão melhores condições de saúde e bem-estar.

A pavimentação de ruas e a construção de unidades habitacionais também são prioridades, o que resultará em uma urbanização mais organizada e adequada para a crescente demanda por moradia. Fagundes explica que esses setores são cruciais para o desenvolvimento de qualquer município, e que em Nova Venécia não é diferente.

“Os recursos destinados ao saneamento básico são um ganho imenso para a saúde pública, prevenindo doenças e garantindo dignidade às famílias que não têm acesso a esse serviço essencial. No urbanismo, os investimentos vão modernizar a infraestrutura da cidade, tornando nossos espaços públicos mais atrativos e funcionais, o que também impulsiona o turismo e o comércio local. Esses projetos vão beneficiar diretamente a população e, ao mesmo tempo, criar um ambiente mais favorável para que empresas e investidores enxerguem Nova Venécia como um lugar estratégico para se estabelecer”, projeta.

A educação e a saúde são outros pilares fundamentais para o desenvolvimento no longo prazo da região. Os projetos contemplam a construção e reforma de escolas públicas e tendem a proporcionar e ampliar o ensino de qualidade, o que resultará em mais mão de obra e qualificação profissional para atender às demandas do mercado.

Além disso, o setor de saúde contará com a construção e reforma de unidades de saúde em diversas cidades, como Barra de São Francisco e Ecoporanga. Com isso, espera-se melhorar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir um atendimento de qualidade.