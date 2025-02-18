Investimentos em portos abrem as portas do ES para o mundo

Área em Aracruz onde ficará a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil Crédito: Thiago de Barros/Governo do ES

Em uma área rica em oportunidades – que vão desde opções variadas de turismo até a localização privilegiada para o setor de logística –, as cidades da Microrregião do Rio Doce têm recebido investimentos e empresas que podem trazer mais prosperidade para a população e o comércio locais.

De 2023 a 2028, é esperada na região a execução de 142 projetos, com R$ 12 bilhões em investimentos anunciados, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Esta é a terceira microrregião que mais receberá investimentos nesse período, ficando atrás apenas de Litoral Sul (R$ 42,5 bilhões) e Metropolitana (R$ 31,2 bilhões).

No total, Aracruz é o quarto município capixaba que mais tem investimentos anunciados para esse intervalo, com cerca de R$ 6,9 bilhões em projetos. Outros R$ 3,8 bilhões serão investidos em Linhares no mesmo período.

142 projetos ESTÃO PREVISTOS PARA A REGIÃO DO RIO DOCE

Para o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, a microrregião tem um papel importante na economia do Estado. “Observamos a chegada de muitas indústrias nesses municípios, principalmente nos últimos 14 anos, que estão contribuindo para a diversificação da base produtiva do Espírito Santo”, avalia.

Pablo Lira destaca que uma das atividades importantes para a microrregião é a de logística, que ganha força com portos em Aracruz – o da Imetame, que está em construção, e o da Portocel, que passará por obras de ampliação. O valor total previsto é de R$ 3,7 bilhões.

Além disso, Aracruz conta com a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do Brasil, que deve contribuir para o desenvolvimento da região como um todo, aponta Lira. O negócio pertence ao Grupo Imetame.

“A parte logística dessa região é muito relevante e está conectada com a indústria. Essa é uma realidade que dinamiza muito a economia e o turismo na região, incluindo o de negócios”, comenta.

Com uma base produtiva diversa, a Microrregião do Rio Doce vai receber investimentos nos próximos anos que podem alavancar ainda mais a participação dos municípios em indústrias de grande relevância nacional e internacional.

Um exemplo são as operações nos campos de óleo e gás offshore da BW Energy – Golfinho, Camarupim, Camarupim Norte, Canapu e o bloco BM-ES-23 –, que receberão R$ 4 bilhões em investimentos da empresa norueguesa até 2028. Os polos estão localizados na bacia do Espírito Santo, próximos ao litoral de Aracruz, Fundão, Serra e Vitória.

Ainda nessa região, a Karavan Seacrest SPE vai investir R$ 2 bilhões no desenvolvimento e produção dos campos de petróleo em terra no Polo Cricaré – que abrange áreas em Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares e São Mateus.

Outra indústria marcante na microrregião é a de papel e celulose, com a presença da Suzano em Aracruz. A empresa, inclusive, anunciou em 2023 o investimento de mais de R$ 1 bilhão em seu complexo industrial no município, para modernizar a produção já existente e instalar uma fábrica de papel higiênico tissue (que tem estrutura mais maleável e macia).

A Suzano anunciou em 2023 o investimento de mais de R$ 1 bilhão em seu complexo industrial Crédito: Suzano/ Divulgação

Em Linhares, a produção de café também tem sido destaque, com a chegada de investimentos para a expansão dessa indústria, que incluiu o aporte de R$ 1 bilhão por parte da multinacional Olam Coffee, para a construção de uma fábrica no município.

Transporte

Capazes de facilitar o transporte de cargas e, no geral, o acesso aos polos industriais e de logística, as estradas e ferrovias do Rio Doce têm recebido obras de melhoria para melhor atender às empresas, aos turistas e à população local.

A implantação da ES 010/ES 429, no trecho de Pontal do Ipiranga, por exemplo, está entre as obras previstas para Linhares. O investimento para esse projeto do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) será de R$ 309,2 milhões.

Em Aracruz, trechos da ES 010 e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), da Vale, que cortam o município, também estão passando por melhorias. Segundo a secretária de Ações Estratégicas de Aracruz, Jeesala Coutinho, esses investimentos são uma forma de potencializar a capacidade econômica da região e integrá-la ainda mais ao mercado.