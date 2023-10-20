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Briga de robôs

Batalha de bots: testamos ChatGPT e Bard para ver quem sabe mais sobre o ES

Fizemos perguntas sobre o Espírito Santo para as principais plataformas de inteligência artificial generativas; saiba quantas elas acertaram
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

20 out 2023 às 18:26

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 18:26

Os carros voadores ainda não chegaram, mas a tecnologia continua a dar saltos surpreendentes. As inteligências artificiais generativas, também conhecidas como chat bots, já existem há algum tempo, mas evoluíram muito este ano. Elas reproduzem muito bem a linguagem humana e respondem perguntas sobre qualquer assunto. O que não quer dizer que elas respondem corretamente.
Por isso, A Gazeta resolveu testar essas ferramentas promovendo uma disputa entre as duas mais populares: ChatGPT, da OpenAI, e o Bard, do Google, para ver quem entende mais de Espírito Santo. Ficou curioso com o resultado? Então veja o vídeo acima.

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