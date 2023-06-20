ChatGPT: quais são as vantagens e as desvantagens para a educação?

O ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer), que utiliza inteligência artificial, tem chamado a atenção do meio educacional devido a sua grande facilidade e rapidez de interpretar e responder todo tipo de pergunta. Essa é uma ferramenta capaz de responder a inúmeros questionamentos e criar diálogos virtuais com os humanos, de forma gratuita e acessível.

Ele é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI. Ele foi treinado com uma enorme quantidade de dados de texto para aprender a gerar texto em linguagem natural, que é coerente e semelhante ao que os humanos escrevem e falam. O GPT significa ‘Generative Pre-trained Transformer’ e se refere à arquitetura de rede neural usada para criar o modelo.

Por conta da sua capacidade, esse é um dos avanços tecnológicos que têm impactado e surpreendido a vida das pessoas, e não só as vidas individuais e pessoais, mas segmentos da sociedade, como é o caso da educação. Por um lado, a ferramenta apresenta pontos, mas por outro lado, tem ocupado um lugar de preocupação para educadores. Afinal, quais são os benefícios e possíveis malefícios do ChatGPT para a educação?

A inteligência é facilmente capaz de escrever uma redação, fazer resumos, resolver exercícios de matemática, permitir diálogos realistas e construir textos únicos em qualquer formato, muito semelhantes àqueles redigidos pela mente humana. Toda essa possibilidade fez com que o ChatGPT alcançasse a marca de 100 milhões de usuários ativos mensais em dois meses. Um cenário que pode ser positivo ou negativo para milhões de estudantes.

Muitas pessoas têm utilizado a ferramenta para criar textos e trabalhos escolares, porém, em alguns países, o uso do ChatGPT já foi proibido, como na cidade de Nova York, que bloqueou o acesso à ferramenta em todas as escolas públicas. Não muito diferente, a Universidade Sciences Po, na França, também proibiu o uso do ChatGPT para evitar plágio e fraudes.

Existe uma dicotomia de pontos de vista, sendo que há quem diga que um dia os robôs vão dominar o mundo, enquanto outros duvidam completamente dessa afirmativa. O fato é que a inteligência artificial pode ser usada de diferentes maneiras a favor da educação, como para personalizar a relação ensino-aprendizagem, corrigir provas ou fornecer um feedback mais rápido aos alunos. No entanto, ferramentas como o Chat GPT precisam ser usadas com responsabilidade.

Como esta tecnologia poderá transformar a educação?

Assim como hoje os estudantes utilizam a internet para realizar seus trabalhos escolares, diferentemente de seus pais e avós, que tinham nos livros seu principal e às vezes único recurso de pesquisa, o ChatGPT se mostra como mais uma ferramenta tecnológica para otimizar e dinamizar os processos educacionais.

Educação e tecnologia Crédito: Drazen Zigic/Freepik

Não se trata de descartar o que já fazemos ou nos recusar a absorver novas tecnologias, a saída não pode ser, a meu ver, “nem 8, nem 80”. Trata-se, sim, de trazer mais elementos da tecnologia para promover aprendizagens mais profundas e críticas. Essa ferramenta, se usada de maneira correta, tem o potencial de fazer os professores repensarem suas práticas e acelerar o processo de aprendizado.

O que é necessário para utilizar o Chat GPT?

Com um computador, celular ou tablet com acesso à internet é possível acessar a plataforma. É preciso fazer um login, o que requer um e-mail. Caso seja uma pessoa com deficiência visual, é preciso usar um software de leitura de tela ou um assistente virtual que leia as respostas em voz alta. Ou seja, o acesso é fácil e democrático.

É possível fazer desse recurso uma oportunidade de aprendizagem?

A ferramenta tem grande potencial para ajudar os professores na elaboração de aulas e na pesquisa de conteúdos. Inclusive, é interessante que eles experimentem o chat para esses fins antes de propor o uso para os estudantes.