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Valorização

Mulheres e mercado financeiro: igualdade de gênero no setor é fundamental

Se não houver atenção financeira às mulheres desde seu primeiro estágio, seu primeiro emprego e sua primeira aplicação financeira, ela já começará em desvantagem, o que pode trazer problemas em sua liberdade

Públicado em 

18 out 2024 às 09:35
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

A participação das mulheres no mercado financeiro precisa ser valorizada Crédito: Freepik
Hoje, a vida da mulher no mercado financeiro está mais saudável. Pode melhorar? Sim, de fato pode! O importante é positivar o que era negativo. Tanto a vida das mulheres que investiam quanto a vida das que trabalhavam no setor financeiro era muito ruim. 
Na área bancária, por exemplo, os profissionais passaram a dar mais valor à investidora. Antes, mesmo as bancárias, davam mais atenção aos homens.
A equidade de gênero precisa se dar em todos os setores, principalmente, nas finanças. O olhar sobre a mulher precisa ser mais antecioso e dócil. Primeiramente, porque muitas foram criadas em um mundo Animus, no qual a força masculina é preponderante. Segundo, porque, se não houver atenção financeira às mulheres desde seu primeiro estágio, seu primeiro emprego e sua primeira aplicação financeira, ela já começará em desvantagem, o que pode trazer problemas em sua liberdade de ser e de pensar.
Independentemente do gênero, a reversão do excesso de Animus em força Anima vai reequilibrar as relações pessoais e profissionais, dará mais credibilidade para as mulheres em todas as esferas da vida.
Muitas educadoras financeiras abriram portas para as mulheres. Aqui, na coluna, entregamos toda a nossa alma e nosso espírito para o bem da mulher, pela valorização desse ser que tanto se dedica à família, à sociedade e ao próximo em todo o mundo.
Mulheres, vocês podem e devem investir!
Homens, esse artigo, também, é para vocês!
Uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana!

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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