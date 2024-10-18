Mulheres e mercado financeiro: igualdade de gênero no setor é fundamental

A participação das mulheres no mercado financeiro precisa ser valorizada Crédito: Freepik

Hoje, a vida da mulher no mercado financeiro está mais saudável. Pode melhorar? Sim, de fato pode! O importante é positivar o que era negativo. Tanto a vida das mulheres que investiam quanto a vida das que trabalhavam no setor financeiro era muito ruim.

Na área bancária, por exemplo, os profissionais passaram a dar mais valor à investidora. Antes, mesmo as bancárias, davam mais atenção aos homens.

A equidade de gênero precisa se dar em todos os setores, principalmente, nas finanças. O olhar sobre a mulher precisa ser mais antecioso e dócil. Primeiramente, porque muitas foram criadas em um mundo Animus, no qual a força masculina é preponderante. Segundo, porque, se não houver atenção financeira às mulheres desde seu primeiro estágio, seu primeiro emprego e sua primeira aplicação financeira, ela já começará em desvantagem, o que pode trazer problemas em sua liberdade de ser e de pensar.

Independentemente do gênero, a reversão do excesso de Animus em força Anima vai reequilibrar as relações pessoais e profissionais, dará mais credibilidade para as mulheres em todas as esferas da vida.

Muitas educadoras financeiras abriram portas para as mulheres. Aqui, na coluna, entregamos toda a nossa alma e nosso espírito para o bem da mulher, pela valorização desse ser que tanto se dedica à família, à sociedade e ao próximo em todo o mundo.

Mulheres, vocês podem e devem investir!

Homens, esse artigo, também, é para vocês!