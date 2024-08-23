Dicas para o casal dividir as despesas domésticas e investir os ganhos

O orçamento doméstico é muito importante desde o início da formação da família. Deixar tudo claro, desde o princípio, aumenta a saúde financeira do casal e, consequentemente, mantém, ao mesmo tempo, a individualidade e a cumplicidade.

Casais sadios financeiramente evitam doenças, brigas, discussões e passam os conhecimentos financeiros de forma natural para os filhos, os netos.

O orçamento doméstico seja revisado de tempos em tempos Crédito: Shutterstock

Em uma república, os estudantes, dividem suas contas de forma igualitária. Em uma família, deve ser diferente. Quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos em termos de moeda (R$), mas iguais em termos percentuais (%). Se um ganha R$ 5.000,00 e o outro R$ 2.000,00 e o combinado for cada um investir 10% da renda bruta, embora os valores investidos sejam diferentes (R$ 500,00 e R$ 200,00, respectivamente), o percentual é o mesmo. À medida que a renda for aumentando, pode-se manter o percentual igual, mas o valor também irá aumentar já que a renda aumentou.

Cada casal, em sua constituição, sabe a realidade que o outro estava antes do casamento. Ninguém casa enganado em termos financeiros. Ter a consciência financeira de onde se está e para onde se vai é o primeiro passo para o sucesso do casal. E isso serve para todas as áreas.

Não se iludam que o amor tudo supera! Esse é o estado de sublimação, o mundo ideal do amor; entretanto a história comprova que poucos casais se sustentam só com o amor. Desejar esse ponto máximo de entrega no casamento é legítimo, mas não se coloquem à prova se possuem condições de agir com prudência e mitigar os riscos.

Casem-se com a consciência do hoje! Tenham os dois pés ficados na realidade e deixem os sonhos fluírem de forma serena e forte sobre pilares bem construídos.

Ninguém é estático; nem mesmo o que é sólido como uma pedra o é. Somos seres dinâmicos e mutáveis. À medida que os anos passam, os cônjuges se transformam e a família também. Para acompanhar as mudanças do núcleo familiar, faz-se necessário que o orçamento doméstico seja revisado de tempos em tempos.

Mirar no alto, ajustar para o horizonte. Em situações de fartura, invistam muito; 20 a 30% da renda bruta. Em tempos de baixa liquidez, invistam de 5 a 10%. Mas não deixem de investir. É só ajustar as velas durante a viagem da vida.

Orçamento doméstico familiar não é sobre intensidade, é sobre constância.