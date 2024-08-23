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Orçamento doméstico

Dicas para o casal dividir as despesas domésticas e investir os ganhos

Planejar o orçamento familiar a dois evita problemas e ajuda no planejamento futuro, além de comportamento servir como "herança" para filhos e netos

Públicado em 

23 ago 2024 às 09:31
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

O orçamento doméstico é muito importante desde o início da formação da família. Deixar tudo claro, desde o princípio, aumenta a saúde financeira do casal e, consequentemente, mantém, ao mesmo tempo, a individualidade e a cumplicidade.
Casais sadios financeiramente evitam doenças, brigas, discussões e passam os conhecimentos financeiros de forma natural para os filhos, os netos.
O orçamento doméstico seja revisado de tempos em tempos Crédito: Shutterstock
Em uma república, os estudantes, dividem suas contas de forma igualitária. Em uma família, deve ser diferente. Quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos em termos de moeda (R$), mas iguais em termos percentuais (%). Se um ganha R$ 5.000,00 e o outro R$ 2.000,00 e o combinado for cada um investir 10% da renda bruta, embora os valores investidos sejam diferentes (R$ 500,00 e R$ 200,00, respectivamente), o percentual é o mesmo. À medida que a renda for aumentando, pode-se manter o percentual igual, mas o valor também irá aumentar já que a renda aumentou.
Cada casal, em sua constituição, sabe a realidade que o outro estava antes do casamento. Ninguém casa enganado em termos financeiros. Ter a consciência financeira de onde se está e para onde se vai é o primeiro passo para o sucesso do casal. E isso serve para todas as áreas.
Não se iludam que o amor tudo supera! Esse é o estado de sublimação, o mundo ideal do amor; entretanto a história comprova que poucos casais se sustentam só com o amor. Desejar esse ponto máximo de entrega no casamento é legítimo, mas não se coloquem à prova se possuem condições de agir com prudência e mitigar os riscos.
Casem-se com a consciência do hoje! Tenham os dois pés ficados na realidade e deixem os sonhos fluírem de forma serena e forte sobre pilares bem construídos.
Ninguém é estático; nem mesmo o que é sólido como uma pedra o é. Somos seres dinâmicos e mutáveis. À medida que os anos passam, os cônjuges se transformam e a família também. Para acompanhar as mudanças do núcleo familiar, faz-se necessário que o orçamento doméstico seja revisado de tempos em tempos.
Mirar no alto, ajustar para o horizonte. Em situações de fartura, invistam muito; 20 a 30% da renda bruta. Em tempos de baixa liquidez, invistam de 5 a 10%. Mas não deixem de investir. É só ajustar as velas durante a viagem da vida.
Orçamento doméstico familiar não é sobre intensidade, é sobre constância.
Tenham uma boa sexta-feira e um excelente fim de semana.

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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