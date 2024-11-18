Seja mestre da sua mente ao cuidar das finanças

Crédito: Reprodução

Está sufocado com pensamentos negativos? As contas não fecham na sua mente e muito menos na sua planilha? É preciso reprogramar o cérebro e cultivar mais estratégias de combate ao negativismo.

Todos nós temos esses momentos de pensamentos difíceis e agonizantes. O instinto de sobrevivência prioriza pensar no mal-estar para resolvê-lo, não porque gosta de sofrer. Entender esse mecanismo leva as atitudes a outro patamar. E a boa notícia é que é possível reprogramar o cérebro. Em vez de os pensamentos ruins nos controlarem, nós passamos a controlá-lo.

Com simples estratégias, é possível substituir esses pensamentos nebulosos por pensamentos de esperança. Como na musculação, em que o músculo cresce após o exercício, os pensamentos positivos crescerão após a fadiga causada pela espiral de pensamentos negativos.

Quanto mais insistir nas boas estratégias, mais forte seu cérebro ficará. A estratégia não é banir os pensamentos negativos, principalmente os advindos de situações financeiras. Isso é irreal. Impossível!

Pensamentos negativos podem ser divididos em quatro categorias: catástrofes, generalização, personalização e pensamento total ou zero.

Reprogramar o cérebro é importante para mudar a forma de enxergar o mundo. Se acontece algo pequeno na sua vida ou na sua carteira de investimentos, pense se você torna isso uma catástrofe ou generaliza que tudo vai dar errado? Ao identificar isso, você consegue estabelecer um diálogo e dizer para si: “Foi só uma pequena realização de prejuízo. Preciso aumentar a reserva de emergência para não precisar fazer isso novamente."

Não se elimina a realização do prejuízo, no exemplo, mas acha-se a solução imediatamente. Esse tipo de reprogramação, quanto mais constante ficar, construirá pensamentos positivos, trará sentimentos de paz e de esperança e ajudará e enxergar outras coisas positivas em sua vida.

Muitas dicas vêm sendo dadas pelos especialistas em neuroeconomia. Aqui foi dado um pequeno exemplo.

Portanto, adote essas práticas cotidianamente. Pratique exercícios e leitura. Celebre pequenas e grandes conquistas. E o mais importante: cerque-se de pessoas positivas e seja uma delas.