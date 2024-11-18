Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas em neuroeconomia

Seja mestre da sua mente ao cuidar das finanças

Reprogramar o cérebro é importante para mudar a forma de enxergar o mundo, inclusive nos momentos em que a conta não fecha ou quando há um prejuízo financeiro

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 09:16

Públicado em 

18 nov 2024 às 09:16
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Neuroeconomia, cérebro, finanças, educação financeira
Crédito: Reprodução
Está sufocado com pensamentos negativos? As contas não fecham na sua mente e muito menos na sua planilha? É preciso reprogramar o cérebro e cultivar mais estratégias de combate ao negativismo.
Todos nós temos esses momentos de pensamentos difíceis e agonizantes. O instinto de sobrevivência prioriza pensar no mal-estar para resolvê-lo, não porque gosta de sofrer. Entender esse mecanismo leva as atitudes a outro patamar. E a boa notícia é que é possível reprogramar o cérebro. Em vez de os pensamentos ruins nos controlarem, nós passamos a controlá-lo.
Com simples estratégias, é possível substituir esses pensamentos nebulosos por pensamentos de esperança. Como na musculação, em que o músculo cresce após o exercício, os pensamentos positivos crescerão após a fadiga causada pela espiral de pensamentos negativos.
Quanto mais insistir nas boas estratégias, mais forte seu cérebro ficará. A estratégia não é banir os pensamentos negativos, principalmente os advindos de situações financeiras. Isso é irreal. Impossível!
Pensamentos negativos podem ser divididos em quatro categorias: catástrofes, generalização, personalização e pensamento total ou zero.
Reprogramar o cérebro é importante para mudar a forma de enxergar o mundo. Se acontece algo pequeno na sua vida ou na sua carteira de investimentos, pense se você torna isso uma catástrofe ou generaliza que tudo vai dar errado? Ao identificar isso, você consegue estabelecer um diálogo e dizer para si: “Foi só uma pequena realização de prejuízo. Preciso aumentar a reserva de emergência para não precisar fazer isso novamente."
Não se elimina a realização do prejuízo, no exemplo, mas acha-se a solução imediatamente. Esse tipo de reprogramação, quanto mais constante ficar, construirá pensamentos positivos, trará sentimentos de paz e de esperança e ajudará e enxergar outras coisas positivas em sua vida.
Muitas dicas vêm sendo dadas pelos especialistas em neuroeconomia. Aqui foi dado um pequeno exemplo.
Portanto, adote essas práticas cotidianamente. Pratique exercícios e leitura. Celebre pequenas e grandes conquistas. E o mais importante: cerque-se de pessoas positivas e seja uma delas.
Uma ótima semana!

LEIA MAIS

Black Friday e seu bolso: você realmente precisa do que quer comprar?

Mulheres e mercado financeiro: igualdade de gênero no setor é fundamental

Bancos têm regras e devem ser transparentes ao ofertar produtos a clientes

Dicas para o casal dividir as despesas domésticas e investir os ganhos

Educação financeira é para todos: que tal investir no seu aprendizado?

Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

Tópicos Relacionados

Economia Finanças Pessoais Investimentos finanças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados